شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة مخاطر الجيل الخامس على شركات الطيران؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد صناعة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة لنشر 5G في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسط تطوير الجيل السادس للمحمول 6 G - لكن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة لا يستطيعون حتى الوصول إلى الإنترنت المنزلي بحسب تقرير نشره موقع Digitartlends.

هذا الفارق في الوصول يسمى "الفجوة الرقمية"، وتحاول لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) سدها، وجزء من خطتها هو السماح لشركات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة باستخدام طيف البث في النطاق 3.7-3.98 جيجاهرتز، والذي يشار إليه عادةً باسم "النطاق C"، من خلال ترخيص استخدام النطاق C ، يمكن للشركات اللاسلكية تقديم خدمة 5G من خلال محطات قاعدة صغيرة نسبيًا.

وهذا من شأنه أن يجعل من السهل جلب 5G إلى المناطق الريفية ، حيث يتطلب توفير الإنترنت عبر الألياف بنية تحتية ضخمة ومكلفة لعدد قليل نسبيًا من العملاء.

أنفقت Verizon و AT&T و T-Mobile أكثر من 80 مليار دولار في مزاد للحصول على تراخيص C-band.

وأصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رسميًا تغييرات السياسة في مارس 2020، وكان التقرير والنظام (R&O) نتيجة ما يقرب من ثلاث سنوات من الدراسة، والتى تمت خلالها دعوة أفراد الجمهور للتعليق على الأمر.

كان هناك مجموعة واسعة من الأطراف المهتمة، من NPR إلى كنيسة مورمون ، لكن مجموعات صناعة الطيران كانت من بين الأكثر مشاركة.

صناعة الطيران

تدور اهتمامات صناعة الطيران حول قطعة من المعدات تسمى مقياس الارتفاع الرادارى (أو مقياس الارتفاع الراديوي). تستخدم جميع أنواع الطائرات مقياس الارتفاع بالرادار لقياس الارتفاع والمسافة بين الطائرة والأرض. إنه يعمل عن طريق إرسال إشارة نحو الأرض ، ثم تحديد الارتفاع بناءً على الوقت الذي تستغرقه الإشارة للانعكاس عن الأرض والعودة إلى الطائرة.

ما هي المشكلة؟

تعمل أجهزة قياس الارتفاع في الرادار في نطاق التردد 4.2-4.4 جيجاهرتز، وستضع R&O خدمات 5G ، بما في ذلك الأجهزة التي يحملها الركاب بشكل روتيني على متن الطائرة (مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية).

كانت مجموعات صناعة الطيران بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قد حذرت الشهر الماضى، من أنه إذا تداخلت خدمات النطاق C مع مقاييس الارتفاع بالرادار، فيمكننا أن نتوقع "اضطرابات كبيرة في السفر الجوي للركاب، والنقل التجاري، وخدمات طائرات الهليكوبتر".

تدرك مجموعات صناعة الطيران تمامًا مدى حساسية أجهزة قياس الارتفاع بالرادار للتداخل، في خطاب أرسله عام 2017 إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، أوضح معهد أنظمة المركبات الفضائية (AVSI) أن الخطط السابقة لاستخدام النطاق C للاتصالات السلكية واللاسلكية تم إلغاؤها لأن الدراسات السابقة وجدت أن التداخل لا يمكن التنبؤ به.

وقال المحلل Techsponential آفي جرينجارت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن اعتراض صناعة الطيران مفهوم"، "نظرًا لأن الحكومة قد خصصت بالفعل ترددات C-band لـ 5G ، إذا كانت هناك مشاكل، خاصة مع أنظمة الرادار القديمة أو غير المطابقة للمواصفات، فسوف تفرض تكاليف على صناعة الطيران لتحسين الأداء."

وحدد R&O حدود القدرة والانبعاثات لمحطات 5G الأساسية لمنع التداخل، إن المخزن المؤقت البالغ 220 ميجا هرتز بين النطاق 3.7-3.98 جيجاهرتز والنطاق 4.2-4.4 جيجاهرتز المستخدم بواسطة أجهزة قياس الارتفاع بالرادار هو ضعف المخزن المؤقت المذكور فى خطاب 2018 من Boeing.

وحتى مع هذه الاحتياطات اتفقت R&O مع AVSI على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تم تشجيع مجموعات صناعة الطيران والمحمول على إنشاء مجموعة متعددة أصحاب المصلحة لمعرفة كيفية التعاون بهذا الشأن.