مقاومة للغبار والماء.. ميزات ثورية لسماعة Flip 6 اللاسلكية

وأعلنت شركة جي بي إل عن طرح السماعة اللاسلكية Flip 6 خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل بألوان الوردي Dusty والرمادي Stone والأحمر Fiesta والأزرق Ocean والأسود Midnight والأبيض Steel والأخضر Forest، نظير سعر يبلغ نحو 130 دولارا.

محمد يوسف

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