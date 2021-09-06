علوم وتكنولوجيا

مقاومة للغبار والماء.. ميزات ثورية لسماعة Flip 6 اللاسلكية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 11:00 مساءً

سماعات لا سلكية

أعلنت شركة “جي بي إل” (JBL) عن إطلاق السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة، التي تمتاز بحجم مدمج يتيح إمكانية استعمالها أثناء التنقل.

وتروج الشركة الأمريكية للسماعة البلوتوث Flip 6 الجديدة من خلال التصميم القوي ومقاومة الغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية IP67.

ويمكن استعمالها على الشواطئ وحمامات السباحة والجولات الخارجية وسط الطبيعة.

وتتيح وظيفة PartyBoost إمكانية توصيل السماعة اللاسلكية Flip 6 بالسماعات الأخرى من إنتاج شركة جي بي إل.

وتمتد فترة تشغيل بطارية السماعة إلى 12 ساعة.

وأعلنت شركة جي بي إل عن طرح السماعة اللاسلكية Flip 6 خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل بألوان الوردي Dusty والرمادي Stone والأحمر Fiesta والأزرق Ocean والأسود Midnight والأبيض Steel والأخضر Forest، نظير سعر يبلغ نحو 130 دولارا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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