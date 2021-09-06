قد لا تعرفها.. استخدامات رائعة لكاميرا هاتفك الذكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - لا تقتصر كاميرا هاتفك الذكي على ميزة التقاط الصور فقط، بل لها مميزات أخرى قد لا يعلمها كثيرون.

رقمنة المستندات الورقية

تتيح لك الكاميرا تحويل المستندات الورقية إلى رقمية باستخدام تطبيق Microsoft Lens، الذي يتيح لك مسح الصور أو المستندات المطبوعة أو بطاقات العمل أو أي مستند مكتوب بخط اليد أو يحتوي على نص إلى مستند رقمي.

كما يمكنك تحريرها ومشاركتها أو حفظها في الهاتف بتنسيق PDF أو تحميلها إلى تطبيق وورد أو OneNote أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

البحث عن المعلومات

يتيح لك تطبيق عدسة جوجل الذي يأتي مدمجًا في تطبيق صور جوجل التقاط صورة لأي شيء ومعرفة معلومات حوله.

كما يتيح لك التعرف على العنصر الموجود في الصورة سواء كان معلمًا تاريخيًا أو عمل فني، ويقدم معلومات عنه.

مواقع الويب

تتيح لك رموز الاستجابة السريعة QR طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى مواقع الويب.

ويمكنك مسح أحد رموز QR عبر الكاميرا في إعلان في إحدى المجلات من أجل الوصول إلى موقع ويب يحتوي على المزيد من المعلومات حول الإعلان أو الحصول على خصم خاص للمنتج.

جهاز مراقبة عن بعد

يمكنك استخدام كاميرا هاتفك القديم كجهاز أمني للمراقبة عن بعد.

وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان. ويمكنه إرسال إشعارات عندما يكتشف حركة أمام الكاميرا ويحفظ مقاطع الفيديو في حسابك عبر السحابة.

الترجمة إلى لغتك الأم

باستخدام تطبيق ترجمة جوجل يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى الكلمات التي تحتاج إلى ترجمتها فوريًا أو استيراد صورة من هاتفك لترجمة النص الموجود بها.

ويحتوي التطبيق أيضًا على ميزة اكتشاف اللغة التي تريد ترجمتها. ويدعم التطبيق حتى الآن 108 لغة حول العالم.

استكشاف السماء

يستمتع الكثير من الأشخاص بالتحديق في النجوم في ليلة صافية.

ولكن يمكنك جعل هذه التجربة أفضل من خلال معرفة ما تنظر إليه،وأفضل التطبيقات التي تتيح لك ذلك هو تطبيق Star Walk 2، الذي يستخدم موقعك والإدخال من الجيروسكوب الداخلي للهاتف لتحديد الأبراج والأقمار الصناعية والأشياء الأخرى.