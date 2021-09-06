تكنولوجيا: سماعات OPPO Enco Buds اللاسلكية ستصل إلى الهند في سبتمبر 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها لسماعات OPPO Enco W31 و W51 ANC Earbuds و Enco W11 في الهند العام الماضي، تستعد شركة OPPO لإطلاق سماعات OPPO Enco Buds في الهند في الثامن من سبتمبر.

وحسب ما ورج، فإن هذه السماعات ستأتي ببطارية قوية وصوت واضح تمامًا أشبه بأصوات الحفلات الموسيقية، وتقول الشركة ان السماعات صُممت للمستخدمين الذين يرغبون في التحديث إلى سماعات أذن لاسلكية لأول مرة.

تحتوي الحافظة على بطارية كبيرة توفر ما يصل إلى 24 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى. ومع الشحنة الواحدة، توفر Enco Buds ما يصل إلى 6 ساعات من الاستماع للموسيقى. وعلاوةً على ذلك، تتميز Enco Buds بخوارزمية ذكية تتيح تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات لإجراء مكالمات هاتفية واضحة خالية من الإزعاج.

تم طرح سماعات الأذن في بعض الأسواق مؤخرًا إذ تم التأكيد عن انها تدعم وضع زمن وصول منخفض يبلغ 80 مللي ثانية، وتقنية Bluetooth 5.2 مع كود AAC ومعيار IP54 لمقاومة الغبار والماء.

من المفترض أن نعرف سعر وتاريخ بيع سماعات الأذن في الهند عندما يتم إطلاقها في 8 سبتمبر.

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