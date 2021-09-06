تكنولوجيا: ابل تواجه مشكلة في إنتاج Series 7 قد تؤدي إلى تأجيل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى أن شركة ابل تواجه مشكلة في إنتاج Apple Watch Series 7 قد تؤدي إلى تأجيل الإعلان الرسمي.

تعقد شركة ابل مؤتمرها القادم في 14 من شهر سبتمبر الجاري للإعلان عن سلسلة iPhone 13، ولقد أشارت الكثير من التسريبات إلى أن ابل تخطط لإطلاق Series 7 خلال الحدث، إلا أن تقرير جديد نشر اليوم كشف عن تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من الساعات الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن أن الشاشة الكبيرة في إصدار ابل الجديد من الساعات الذكية قد يكون السبب الرئيسي لظهور مشكلة في إنتاج الساعة الذكية.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تخطط للإعلان عنSeries 7 وتأجيل موعد إطلاق الساعة الذكية في الأسواق إلى أن يتم معالجة المشكلة، أو إطلاق الساعة الذكية بإصدار محدود في البداية.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تبدأ شحن ساعة Apple Watch Series 7 الذكية خلال شهر أكتوبر، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط ابل القادمة.

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