تكنولوجيا: رصد هاتف Moto G Pure على منصة GeekBench مع معالج Helio G25 وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن موتورولا تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد يطلق عليه Moto G Pure، ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي القادم مستهدف الفئة المتوسطة ضمن مجموعة Moto G.

وظهر G Pure مؤخرًا على منصة GeekBench، إذ تم الكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي القادم من Moto.

فقد تم رصد الهاتف مع معالج Helio G25 من Mediatek، بالإضافة إلى 3 جيجابايت على الأقل من الذاكرة العشوائية وسيعمل بنظام Android 11. وتمكن Moto G Pure من تسجيل 135 نقطة في الاختبارات أحادية النواة و 501 نقطة في الاختبارات متعددة النواة.

كما قد تم رصد الهاتف أيضًا على TUV، مما كشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي بما في ذلك بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

وفي أخبار ذات صلة، أعلنت موتورولا مؤخرًا عن هاتف ذكي آخر من مجموعة G، وهو Moto G50. سيأتي هاتف Moto G50 بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Dimensity 700 المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما سيأتي الهاتف مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف الذكي ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. ويدعم الهاتف واجهة Motorola My UX المستندة إلى نظام تشغيل Android 11.

سيتم بيع Moto G50 بسعر 289 دولارًا أمريكيًا.

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