شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل "هوم كيت" يحتوى أفضل وأسوأ إعدادات التثبيت.. إليكم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هوم كيت هي منصة المنزل الذكي من آبل الأقل شهرة بين الثلاثة الكبار Alexa و Google Home، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النطاق الواسع للتوافق الذي يتمتع به كلا النظامين مقابل HomeKit، وعلى الرغم من هذا الجانب السلبي، فإن هوم كيت لديه ميزة واحدة كبيرة وهى أنها سهلة التثبيت وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويمنحك تطبيق المنزل إمكانية التحكم في كافة اكسسوارات HomeKit بسهولة وأمان من جميع أجهزة Apple، فيتيح لك إطفاء الأضواء ومعرفة من يدق باب منزلك ورفع صوت الموسيقى وغير ذلك الكثير، وأصبح هذا التطبيق الآن أكثر أماناً بفضل أجهزة التوجيه التي تدعم HomeKit، مع تطبيق المنزل تعمل كل أجهزتك المتصلة بكفاءة أكبر وذكاء أكثر من أجل راحتك وفقا لموقع آبل.

تطبيق واحد لكل اكسسوارات بيتك

أياً كانت الاكسسوارات المتوافقة التي تختارها، يسهّل تطبيق المنزل التحكم فيها كلها من مكان واحد. تحرص أكثر من 100 علامة تجارية حول العالم على توفير اكسسوارات متوافقة مع HomeKit، وعدد هذه الاكسسوارات يزيد يوماً بعد يوم. تتحقق Apple من كل هذه الاكسسوارات وتعتمدها لضمان أمانك عند استخدامها.

ويتيح HomeKit للمستخدمين إضافة أجهزة إلى النظام الأساسي دون تنزيل التطبيق الاحتكاري؛ على سبيل المثال، يمكنك تثبيت مصباح LIFX على نظام HomeKit دون وجود تطبيق LIFX على هاتفك.

ويختلف الأمر عن منصة Alexa أو Google Assistant التى تحتاج إلى إعداد التطبيق وتوصيل الجهاز بشبكتك قبل أن يكتشف هذان النظامان الجهاز ويطالبك بإضافته، إذا كان HomeKit يوفر طريقة تثبيت أسهل من تطبيق المنتج نفسه، فإنه يجعله بديلاً جيدا.

إذا لم يسبق لك تثبيت أي شيء من خلال HomeKit ، فإن تطبيق Home على iOS ، كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة بسيطة على الرمز + في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

ومن هناك اضغط على إضافة ملحق، ستجد خياران: يمكنك استخدام رمز إعداد HomeKit ، الموجود على العبوة أو المنتج ، عن طريق مسحه ضوئيًا باستخدام كاميرا جهازك، بدلاً من ذلك، يمكنك حمل جهازك بالقرب من الملحق.

الخيار التالي هو النقر على ليس لدي رمز أو لا يمكنني المسح ، مما يؤدي إلى ظهور شاشة أخرى. يقدم خيارات لأي أجهزة ذكية قريبة متوافقة.

إذا اخترت إعداد جهاز من خلال هذه الطريقة ، فستتم مطالبتك بإدخال رمز مكون من ثمانية أرقام موجود إما على الجهاز نفسه أو في عبوته.

إذا كنت لا تزال لا ترى جهازك، فهذا أحد الجوانب السلبية، فإذا كان الجهاز الذي تحاول تثبيته لا يحتوي على رمز HomeKit مطبوعًا على الجهاز نفسه، فمن المحتمل أن تتمكن من العثور على الرمز إما في دليل المستخدم أو في المربع، وفى حالة فقدها يجب أن تمر بعملية أقل من مثالية لاستعادة الكود.

عليك فقط تحديد الجهاز من داخل التطبيق والعثور على خيار استعادة الرمز. وينطبق هذا فقط على جهازي LIFX اللذين تم إنتاجهما قبل أن تدمج الشركة HomeKit في إعدادها - أما الباقي فيحتوي على رمز مكون من ثمانية أرقام مطبوع على الجهاز نفسه.

مشكلة فقدان رموز HomeKit ليست حصرية لـ LIFX. طالما أن الجهاز يحتوي على الرقم المطبوع في مكان ما على غلافه، فإن تثبيته سهل.

وإذا كان هذا الرمز محجوبًا (تم خدش الجهاز، وتم تغطية الرمز، وما إلى ذلك)، فقد يكون من المستحيل استخدام الجهاز مرة أخرى، وينطبق الشيء نفسه على أي وقت يتم فيه تضمين الرمز في الدليل أو في العلبة ، ولكن ليس على الجهاز.

ما سبب أهمية طريقة تثبيت HomeKit؟

بروتوكول Matter هو فكرة ورؤية مشتركة بين منصات المنزل الذكي الرئيسية (Alexa وGoogle وApple وما إلى ذلك) والتي من شأنها توحيد جميع الأجهزة الذكية تحت "لغة ذكية" مشتركة، يُظهر HomeKit بعضًا من إمكانات ذلك في طريقة إعدادك للأجهزة على النظام الأساسي، لست مضطرًا إلى إعداد جهاز من خلال تطبيقه الفردي؛ بدلاً من ذلك، يمكنك إعداده مباشرةً من خلال HomeKit.