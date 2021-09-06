شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أوروبا متأخرة 21 عامًا عن أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر "engaged " التقنى أنه ربما تحرز أوروبا تقدمًا فى الحد من الانبعاثات، لكن أكبر شركة مرافق لها لا تعتقد أن المسؤولين يتحركون بسرعة كافية، وذكرت رويترز أن شركة Enel أصدرت دراسة تحذر من أن أوروبا قد تتأخر فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى إذا استمرت فى "وتيرتها الحالية".

وقال إينيل إن الاتحاد الأوروبي يريد خفض تلك الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، لكن يقال إنه لن يصل إلى هذا الهدف حتى عام 2051 دون تغييرات جوهرية.

ووفقًا للدراسة، لن تحقق القارة أيضًا هدف الطاقة المتجددة بنسبة 40% (المحدد أيضًا لعام 2030) حتى عام 2043.

واقترحت الأداة أن الاتحاد الأوروبى سيحتاج إلى استثمار ما يقرب من 3.6 تريليون يورو (أقل بقليل من 4.3 تريليون دولار) لتحقيق هدف انبعاثات 2030، وسيحتاج المسؤولون أيضًا إلى تأسيس حوكمة أكثر ملاءمة للتحدى، مع القدرة على تحويل الخطط بسرعة إلى "إجراءات ملموسة"، وسيشمل ذلك تنسيقًا أكثر إحكامًا بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى استراتيجية إقليمية أكثر لتعزيز تكامل السوق بشكل أفضل، لم يكن هناك شك فى أن الاتحاد سيحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيته.

كان هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% قفزة كبيرة عن هدف 40% السابق، ولدى Enel أيضًا حافزًا قويًا هنا - من المرجح أن يساعد الإنفاق الإضافى أعمال Enel فى مجال الطاقة المتجددة، وتساعد النتائج فى تحديد مقدار العمل الذي يتعين القيام به، ومع ذلك، قد يستمع الاتحاد الأوروبى جيدًا إلى مورد رئيسى للطاقة عندما يطلب اعتمادًا أكثر قوة للطاقة النظيفة.