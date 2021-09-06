شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تطالب ألمانيا بتحديثات أمنية للهواتف لمدة 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد حكومة ألمانيا الفيدرالية الدفاع عن لوائح بيئية صارمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المفاوضات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتضغط الحكومة على الاتحاد الأوروبي لطلب سبع سنوات من التحديثات الأمنية وقطع الغيار للهواتف الذكية كجزء من المفاوضات، حسبما نقل موقع العربية نت.

وقالت متحدثة باسم الوزارة الفيدرالية للاقتصاد إن قطع الغيار والتحديثات الأمنية يجب أن تكون متاحة لمدة سبع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك يجب توفير قطع الغيار بسعر معقول، وبهذه المطالب، تتجاوز الحكومة الفيدرالية المقترحات المعلنة مؤخرًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتخطط اللجنة لجعل التحديثات وقطع الغيار إلزامية لمدة خمس سنوات، في حين أن قطع غيار الأجهزة اللوحية تكون متاحة لمدة ست سنوات.

بالإضافة إلى ذلك فهي تريد إجبار الشركات المصنعة على نشر أسعار قطع الغيار وعدم زيادتها بعد ذلك، ولكن لا تخطط لتحديد الأسعار.

وعندما يتعلق الأمر بمسألة مدى سرعة تسليم قطع الغيار، تريد الحكومة الفيدرالية الدعوة إلى قواعد أكثر صرامة.

وتخطط اللجنة حاليًا لوقت تسليم أقصاه خمسة أيام عمل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن هذه النقطة يجب بحثها، وقد يؤدي وقت الإصلاح الطويل إلى اختيار العملاء للاستبدال بدلاً من الإصلاح.

وتدعم الحكومة الفيدرالية من حيث المبدأ مبادرة المفوضية لإدخال قواعد التصميم الإيكولوجي وملصق للطاقة ومؤشر قابلية الإصلاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقالت المتحدثة إنه من الصواب زيادة موثوقية الأجهزة وقابليتها للإصلاح، وذلك لأن إنتاج الأجهزة مسئول عن غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا يمكن استرداد سوى جزء من المواد الخام عند إعادة التدوير.

تواجه الاقتراحات معارضة من الشركات المصنعة، وتريد مجموعة DigitalEurope (التي تعتبر آبل وجوجل وسامسونج من بين أعضائها) مطلبًا لمدة ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات للوظائف لمدة عامين.

كما تريد قصر قطع الغيار على الشاشات والبطاريات بدلاً من الكاميرات ومكبرات الصوت والمكونات الأخرى يفترض أنها أكثر موثوقية.

وبعبارة أخرى، تدافع DigitalEurope عن الوضع الراهن، وبينما تقدم آبل عادةً خمس سنوات من التحديثات المنتظمة للميزات والأمان، فإن العديد من بائعي أندرويد يتوقفون عند ثلاثة أو أقل.

والتزمت سامسونج بأربع سنوات من الإصلاحات الأمنية في عام 2021، وتم إملاء بعض هذا من خلال سياسة التحديث الخاصة بشركة كوالكوم. ولكن من الواضح أن العلامات التجارية نفسها تحجم أحيانًا عن التغيير.

وتعتبر DigitalEurope الحد الأدنى من المتطلبات لعمر خدمة البطاريات طموحًا للغاية، وذلك لأن عددًا قليلاً من الموردين يمكنهم تقديم النماذج التي لا تزال تتمتع بسعة 80 في المئة على الأقل بعد 1000 دورة شحن.

لذلك تقترح المجموعة مرحلة انتقالية تتطلب 800 دورة، وترفض ملصق الطاقة عبر القول: إن المصنعين يحاولون تحقيق أعلى كفاءة ممكنة للطاقة.

وقالت سامسونج: نعمل باستمرار لتمكين عمر خدمة أطول للهواتف الذكية، كان متوسط وقت الاستخدام الأولي نحو 21 شهرًا في عام 2015، وتمكنا من زيادته إلى متوسط 29 شهرًا في عام 2020.