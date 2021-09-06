علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "روس كوسموس" تواصل توريد محركات RD-180 إلى الولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة مستعدة لمواصلة توريد محركات الصواريخ RD-180 إلى الولايات المتحدة وفقا لما نقلته RT.

 

وكتب روجوزين على صفحته في شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "لدينا احتياطي كبير من محركات RD-180 لضمان إطلاق صواريخنا، بما فيها برامج Boeing المأهولة. لذلك إذا قرروا فجأة شراء المزيد من هذه المحركات، عليهم الاتصال بنا، وسنكون سعداء بالتعاون".

 

ويذكر أن محركات RD-180 تستخدم في المرحلة الأولى من صواريخ أطلس الثقيلة، وكما هو معلوم انتهى عقد توريد هذه المحركات إلى الجانب الأمريكي.

 

ويضيف روجوزين، " أما بالنسبة لمحركات RD-181 فإن العقد لا يزال ساري المفعول وعلاقتنا مستمرة مع الجانب الأمريكي".

 

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-181 تستخدم في صواريخ Antares، حيث تجهز المرحلة الأولى من كل صاروخ بمحركين من هذا النوع، ومنذ عام 2015 تم توريد 22 محركا من نوع RD-181 إلى الولايات المتحدة، استخدم منها 18 محركا حتى الآن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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