شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة "أرشفة التغريدات" الجديدة من تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة أن شركة تويتر تعمل على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين أرشفة تغريداتهم بعد فترة زمنية محددة، وذلك في محاولة من الشركة لرفع خصوصية المستخدمين ومنحهم تحكم أكثر في المحتوى الذي ينشرونه.

- ميزة أرشفة التغريدات

هي ميزة ستساعد هذه الخاصية الكثير من الناس على تجنب هجوم المغردين الآخرين عليهم والتصيد لهم دون حذف المحتوى نفسه، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة حملات التصيد للمستخدمين من خلال الذهاب إلى تغريداتهم القديمة والهجوم عليها، مما يحمي أصحاب هذه التغريدات في النهاية.

وبسبب سماح تويتر للمستخدمين بالبحث في التغريدات، تستمر هذه الحملات على العديد من المغردين ما يعني اجبارهم على حذف تغريداتهم أو الاستمرار تحت الهجوم، لكن من خلال خاصية الأرشفة الجديدة سيصبح بإمكان المستخدمين حفظ تغريداتهم ضمن الأرشيف وبالتإلى لن يتمكن أي شخص من الوصول إليها وفي نفس الوقت سيتجنب أي شخص حذف تغريداته.

فيما تدرس تويتر حاليا خيارات لأرشفة التغريدات تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة مثل 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا، أي أنها ستتحول للأرشيف مباشرة بعد المدة المختارة دون الحاجة لأرشفتها يدويًا.