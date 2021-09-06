شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مستوى التآكل بالمحطة الفضائية الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن خبراء المؤسسة وخبراء ناسا، يعتقدون أن تشغيل المحطة الفضائية الدولية لن يخلق أي مشكلات كبيرة حتى عام 2025، وفقا لما نقلته RT.

ويقول روجوزين، في حديث لقناة Soloviev Live على YouTube، "نحن ندرك أنه كلما طالت مدة بقاء المحطة الفضائية الدولية في المدار، تزداد الأموال التي يجب إنفاقها على استبدال المعدات، التي للأسف لا يمكن أن تكون حديثة تماما".

ويضيف، "نحن نفهم أن المحطة الفضائية الدولية يمكنها العمل إلى عام 2025 بصورة طبيعية. أي احتسبنا مع الجانب الأمريكي، أنه لن تظهر أي مشكلات كبيرة في المحطة، ولكن رواد الفضاء سيقضون المزيد من الوقت في الحفاظ على صلاحيتها للعمل".

وكان فلاديمير سولوفيوف، كبير المصممين في شركة "إينيرجيا" أن درجة تآكل النظم في القطاع الروسي من المحطة الدولية، عالية جدا، ولا تضمن الشركات المصنعة استمرارها بالعمل بعد عام 2025.

ويقول سولوفيوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "قدمت في شهر ديسمبر عام 2020 تقريرا إلى مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تضمن توضيحا شاملا عن حالة القطاع الروسي، وبعد ذلك جرت مناقشة التقرير في لجنة المجمع الصناعي العسكري، وبعدها في اجتماع كبار المصممين، الذين لم يعط أي منهم ضمانا باستمرار المعدات بالعمل بعد عام 2025، ومع ذلك لم يوقع أحد على التقرير، وفي نهاية شهر يوليو الماضي عقد المجلس العلمي التقني في مؤسسة "روس كوسموس" وفيه أكد المجتمعون على قرب نهاية عمل المحطة".

ويقول سولوفيوف ردا على سؤال، حول ما إذا كانت 80% من وحدة "زفيزدا" قد تجاوزت فترة الضمان، "نحن لم نخفِ هذه المعلومات، وجميع تقاريرنا تتضمن إشارة إلى هذه المشكلات، وحذرنا منذ سنوات عديدة، بأن الوقت قد حان للتفكير في محطة مدارية جديدة."

ويذكر أن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أكد في أبريل الماضي، على أن حالة المحطة الفضائية الدولية قد تسبب كارثة، لذلك لا يمكن تعريض حياة رواد الفضاء للخطر.