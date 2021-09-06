تكنولوجيا: ألعاب PlayStation 5 قد تكون أكثر تكلفة.. إليكم السبب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تأتي الألعاب المصممة لجهاز PlayStation 5 بسعر باهظ الثمن، وعلى ما يبدو فإن ارتفاع التكلفة يرجع إلى ارتفاع تكلفة إنتاج ألعاب الفيديو الجديدة، وفقًا لما ذكره مسؤول تنفيذي سابق في PlayStation.

ووفقًا لـ TechTimes، فإن تكلفة إنشاء ألعاب الفيديو للمنصات جديدة تتضاعف مع كل جيل من الجهاز. وذُكر أن تكلفة تطوير أي لعبة لـ PS5 ستبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، وفي حين أن هذا المبلغ كبير بالفعل، إلا انه من المتوقع أن يرتفع عن ذلك.

وعلاوة على ذلك، ذُكر أن استوديوهات تطوير الألعاب الكبرى وحتى بعض الاستوديوهات المستقلة سيتعين عليها التعامل مع هذا من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة، والتي أطلق عليها “إدارة المخاطر”.

بعبارة أخرى، سيتم تحفيز معظم الشركات بشكل أكبر نحو صنع أجزاء جديدة للألعاب التي تم إنشاؤها بالفعل بدلاً من إنشاء عناوين IP جديدة من البداية.

وفي مقابلة مع Bloomberg، شارك شون لايدن، المسؤول التنفيذي السابق لـ Sony Playstation، أفكاره حول مستقبل الألعاب وأنه يعتقد أن جهاز PS5 وألعابه سيتطورون طوال دورة حياتهم. وفي حين ان PS5 لم يمضي عليه سوى عام واحد، إلا ان سوني تخطط بالفعل لأجزاء جديدة وضخمة لبعض الألعاب.

وهذا يشمل جزء جديد من “Horizon Forbidden West” و “Gran Turismo 7” وتكملة لعبة God of War التي لم يتم الإعلان عنها بعد. في حين أن الميزانيات المتزايدة للألعاب تضمن أن الألعاب الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة الكاملة من المعدات الجديدة والقوية لـ PS5، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الألعاب الجديدة ستستحق التكلفة المتزايدة ام لا.

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