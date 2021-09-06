تكنولوجيا: هاتف RED MAGIC 6S Pro ينطلق للأسواق العالمية في 27 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nubia اليوم عن خططها لإطلاق هاتف الألعاب الجديد RED MAGIC 6S Pro في الأسواق العالمية في 27 من سبتمبر.

كشفت Nubia النقاب اليوم عن إصدار جديد من هواتفها المخصصة للألعاب RED MAGIC 6S Pro والذي جاء بتحسينات عن إصدار الشركة السابق RED MAGIC 6.

ويعد التغيير الرئيسي في الإصدار الجديد في رقاقة Snapdragon 888 Plus التي تدعم الهاتف بتحسينات في الآداء، كما تقدم Nubia هاتف MAGIC 6S Pro بمعدل لمس متعدد 720Hz، أيضاً تدعم الشركة هذا الإصدار بنظام تبريد جديد.

ولقد أكدت Nubia عبر موقعها الرسمي على خططها لعقد حدث يوم الاثنين المقبل لإطلاق REDMAGIC 6S Pro للأسواق العالمية، كما أوضحت الشركة الأسعار التي يتوفر بها الهاتف في الأسواق العالمية وهي كالتالي:

نموذج بذاكرة عشوائية 12 وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 599 دولار أو 599 يورو

نموذج بذاكرة عشوائية 16 وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 699 دولار أو 699 يورو

نموذج (Ghost) بذاكرة عشوائية 16 وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 729 دولار أو 729 يورو.

ويتميز إصدار”Ghost”بتصميم شفاف من الجهة الخلفية للهاتف، مع مروحة للتبريد بإضاءة LED، كما يتميز RED MAGIC 6S Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، بإستجابة 7.4 مللي ثانية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع 120W.

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