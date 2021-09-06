تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات سلسلة vivo X70 كاملة قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Telecom في الصين، مواصفات سلسلة vivo X70 قبل الإعلان الرسمي في 9 من سبتمبتر.

المواصفات vivo X70 vivo X70 Pro vivo X70 Pro+ الشاشة شاشة AMOLED بحجم شاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش دقة العرض ومعدل التحديث Full HD Plus ومعدل تحديث

120 Hz QHD Plus ومعدل تحديث

120 Hz المعالج Exynos 1080 Snapdragon 888 Plus كاميرة السيلفي 32 ميجا بيكسل الكاميرة الرئيسية 40 ميجا بيكسل+12 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait 50 ميجا بيكسل+12 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait و8 ميجا بيكسل telephoto 50 ميجا بيكسل+48 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait و8 ميجا بيكسل telephoto البطارية 4400 mAh 4450 mAh 4500 mAh الشحن 44W 44W 55W القياس والوزن 160.1 في 75.4 في 7.55مم ووزن 181 جرام 158.3 في 73.2 في 8 مم ووزن 185 جرام 164.5 في 75.2 في 8.9مم ووزن 209 جرام

ولقد أوضحت قوائم China Telecom تفاصيل إعدادات الكاميرة في سلسلة vivo X70 التي طورت بالشراكة مع ZEISS، والتي تتميز بتصميم مستطيل في الإصدارات الرئيسية.

كما أوضح مقطع فيديو التصميم المربع لكاميرة periscope، وإستعرض مقطع فيديو أخر تصميم هاتف vivo X70 Pro.

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