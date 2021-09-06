تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات سلسلة vivo X70 كاملة قبل الإعلان المرتقب

- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Telecom في الصين، مواصفات سلسلة vivo X70 قبل الإعلان الرسمي في 9 من سبتمبتر.
|المواصفات
|vivo X70
|vivo X70 Pro
|vivo X70 Pro+
|الشاشة
|شاشة AMOLED بحجم
|شاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش
|دقة العرض ومعدل التحديث
|Full HD Plus ومعدل تحديث
120 Hz
|QHD Plus ومعدل تحديث
120 Hz
|المعالج
|Exynos 1080
|Snapdragon 888 Plus
|كاميرة السيلفي
|32 ميجا بيكسل
|الكاميرة الرئيسية
|40 ميجا بيكسل+12 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait
|50 ميجا بيكسل+12 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait و8 ميجا بيكسل telephoto
|50 ميجا بيكسل+48 ميجا بيكسل بزوايا واسعة+12 ميجا بيكسل portrait و8 ميجا بيكسل telephoto
|البطارية
|4400 mAh
|4450 mAh
|4500 mAh
|الشحن
|44W
|44W
|55W
|القياس والوزن
|160.1 في 75.4 في 7.55مم ووزن 181 جرام
|158.3 في 73.2 في 8 مم ووزن 185 جرام
|164.5 في 75.2 في 8.9مم ووزن 209 جرام
ولقد أوضحت قوائم China Telecom تفاصيل إعدادات الكاميرة في سلسلة vivo X70 التي طورت بالشراكة مع ZEISS، والتي تتميز بتصميم مستطيل في الإصدارات الرئيسية.
كما أوضح مقطع فيديو التصميم المربع لكاميرة periscope، وإستعرض مقطع فيديو أخر تصميم هاتف vivo X70 Pro.
المصدر
اعلان