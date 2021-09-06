إليكم كيفية إيقاف استخدام خدمة المشاركة العائلية من آبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - تتيح خدمة المشاركة العائلية Family Sharing من شركة آبل مشاركة الموسيقى والأفلام والكتب والبرامج المتلفزة وأي محتوى آخر مع ما يصل إلى 6 من أفراد العائلة، بالإضافة إلى تتبع الموقع ومشاركته.

ومن السهل إيقاف استخدام الخدمة. كما يمكن للأعضاء إزالة أنفسهم، ولكن تختلف العملية بالنسبة لأفراد الأسرة الذين يخضعون لقيود عمرية معينة.

يمكن للأهل إزالة الأعضاء من الخدمة، ويؤدي ذلك إلى حذف جميع الأعضاء تلقائيًا من المجموعة في الوقت نفسه.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على اسمك في أعلى الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار المشاركة العائلية ثم حدد اسمك.

اضغط على خيار التوقف عن استخدام المشاركة العائلية.

وفي حاسب ماك اتبع الخطوات التالية:

انقر على رمز آبل في شريط القائمة ثم حدد خيار تفضيلات النظام من القائمة التي تظهر لك.

انقر على خيار المشاركة العائلية.

حدد اسمك في أعلى القائمة ثم انقر على خيار التفاصيل.

انقر على خيار إيقاف المشاركة العائلية.

كيف إزالة نفسك أو أحد الأعضاء

إذا كنت ترغب في إزالة نفسك من المجموعة فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على اسمك في الأعلى ثم حدد خيار المشاركة العائلية.

حدد اسمك ثم اضغط على خيار إيقاف استخدام الميزة.

ويمكنك استخدام نفس الخطوات المذكورة سابقًا لإزالة أي عضو من المجموعة في حالة كنت المسؤول من خلال تحديد اسمه واختيار إزالة من المشاركة العائلية.

ومع ذلك لا تسمح آبل للقاصرين بإزالة أنفسهم من المجموعة، ويتعين عليهم الطلب من المسؤول إزالتهم. والطريقة الوحيدة لإزالتهم من المجموعة هي نقلهم إلى مجموعة عائلة أخرى أو حذف حسابات آبل الخاصة بهم.

ماذا يحدث عند إيقاف استخدام الخدمة

بمجرد إيقاف تشغيل الخدمة أو إزالة أحد الأعضاء فإن ذلك يودي إلى إيقاف وصول العضو إلى خدمات واشتراكات آبل المشتركة المتنوعة.

ويظل محتوى DRM من تطبيقات مثل آبل ميوزك التي تمت مشاركتها معه في جهازه. ولكن يحتاج إلى شرائه حتى يتمكن من استخدامه أو إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق.

ولن يتمكن أفراد العائلة الذين تمت إزالتهم من الخدمة من مشاركة ألبومات الصور أو التذكيرات أو التقاويم مع العائلة. كما لن يتمكنوا من الوصول إلى حساب Apple Cash.

وإذا كان لديك رصيد فإنه يجري تحويله إلى حساب المسؤول عن العائلة. وفي حال كنت أنت المسؤول فإنه يتم تلقائيًا إغلاق الحسابات التي أعددتها لعائلتك وتحويل أي رصيد إلى حسابك.