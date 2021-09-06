تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi جديد برقاقة Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Redmi لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية برقاقة معالج Snapdragon 870، وشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت على Weibo عن خطط شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتف Redmi قريباً.

وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Redmi K40S أو أحد إصدارات الشركة من سلسلة Redmi K50.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” بعض التفاصيل الأخرى حول مواصفات هذا الإصدار، فإلى جانب الشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz، ومعالج Snapdragon 870، يأتي الهاتف أيضاً بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM8250، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

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