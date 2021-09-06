تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 6S Pro بمعدل لمس 720Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia رسمياً اليوم عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 6S Pro، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 888 Plus، ومعدل لمس 720Hz وسعر يبدأ من 620 دولار.

يتميز هاتف الألعاب Red Magic 6S Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة ألوان بعمق 8 بت بتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 700 nits، وتعتيم DC، كما تأتي الشاشة بطبقة من زجاج Gorilla للحماية.

وتقدم nubia الإصدار الجديد من هواتف الألعاب برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus التي تتضمن أنوية Cortex-X1 بسرعة 2.995 GHz.

كما يأتي الهاتف بنظام تبريد ICE 7.0 لدعم إستقرار الحرارة والذي يأتي بمواد جديدة مع 9 من الطبقات، وأيضاً مروحة نشطة تدعم 20000 دورة في الدقيقة، والتي تزيد من تدفق الهواء بنسبة 30% عن الإصدار السابق، وتدعم ضغط الهواء بنسبة 35%، كما تتضمن المروحة غطاء معدني يعمل على خفض ضوضاء المروحة بنسبة 40%.

أيضاً تتميز المروحة بعدد 4 من مصابيح RGB LED تأتي مع النموذج المميز بتصميم شفاف من الهاتف، أو الذي يعرف بنموذج “Ghost”، كما تقدم الشركة إختيار أخر باللون الأسود.

وتدعم شاشة الهاتف معدل تحديث Hz 165، مع دعم أنماط بمعدل تحديث 60 أو 90 أو 120 Hz، كما يأتي هاتف 6S Pro بمعدل لمس متعدد بإستجابة سريعة 720Hz.

أيضاً يضم هذا الإصدار أزرار مشغلات للألعاب بمعدل لمس 450Hz، وإستجابة سريعة عند 2.2 مللي ثانية، كما تأتي مشغلات الألعاب في الجهة الخلفية.

أيضاً تتضمن الشاشة في هذا الإصدار مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، بسرعة تحميل 7.5 جيجا بت في الثانية، وuplink بسرعة 3.0 جيجا بت في الثانية، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6E بسرعة 3.5 جيجا بت في الثانية.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5050 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة RedMagic OS 4.0، أيضاً يأتي بمنفذ USB C، ويدعم DisplayPort لإتصال شاشة خارجية، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، والبلوتوث 5.1.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Red Magic 6S Pro بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 620 دولار.

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