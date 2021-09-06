شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: Starlink ستوفر انترنت بسرعة قريبة من سرعة الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أن خدمة Starlink عبر الأقمار الصناعية ستتمتع بالقدرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى سرعة الضوء.

وفي الوقت الحالي، تعتمد شبكة Starlink على طبق وأقمار صناعية ومحطات أرضية، حسبما ذكرت GizmoChina، ومما يبدو، تهدف الشركة إلى التخلص من هذه المحطات الأرضية التي ثبت أنها تشكل عائقًا أمام عمليات نقل البيانات السريعة نظرًا لطول الوقت الذي تستغرقه في الاتصال بالأقمار الصناعية.

ومع الليزر، من المتوقع أن تكون سرعة الإرسال، كما يدعي ماسك، أسرع بنحو 40 في المائة مما هي عليه عادة في الألياف الضوئية، حسبما ذكر التقرير، وأضاف أنه نتيجة لذلك، قد نشهد إمكانات نقل سريعة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى لمس الأرض.

ووفقًا للتقرير، مع الأخذ في الاعتبار بيان Musk وحساب السرعة بناءً على السرعة الحالية مع الألياف الضوئية، سيكون Starlink قادرًا على نقل حزم البيانات بسرعة 180،832 ميلًا في الثانية واتضح أن هذه السرعة تقارب 97٪ من سرعة ضوء في الفراغ.

وكفل ماسك أن يقوم Starlink قريبًا بقطع عنصر المحطة الأرضية من القطب الشمإلى بأكمله وتوفير نطاقات تردد كافية أيضًا، وصرح ماسك مؤخرًا على تويتر أن شركته الفضائية SpaceX يمكن أن تطلق Starlink في الهند قريبًا.

ورد ماسك على منشور على تويتر مفاده أن الشركة تكتشف كيف ستعمل عملية الموافقة التنظيمية في الدولة لصالح Starlink، فيما قامت Starlink بشحن 100000 محطة طرفية للعملاء مؤخرًا، يهدف المشروع إلى توفير اتصال عالمي عريض النطاق عبر كوكبة من الأقمار الصناعية.