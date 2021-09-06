شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Zhurong Mars الصينية تعيد البانوراما قبل التعتيم الكوكبى.. إعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتجت المركبة الفضائية الصينية على كوكب المريخ Zhurong بانوراما جديدة رائعة لمحيطها فى Utopia Planitia للاحتفال بـ 100 يوم من النشاط على الكوكب الأحمر مع استمرار الاستعدادات لقضاء المسبار أكثر من شهر فى الوضع الآمن هذا الخريف، وفقا لموقع " the verge " التقنى.

وغطت المركبة ذات الست عجلات التى تعمل بالطاقة الشمسية مسافة 3491 قدمًا (1064 مترًا) منذ انقلابها على سطح المريخ في 22 مايو، ولكن من منتصف سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، ستكون المركبة ومرافقتها فى المدار تيانوين -1 ، فى الوضع الآمن لأن جسيمات الشمس المشحونة تتداخل مع تواصلها مع الأرض.

واستعدادًا للاستراحة، توقف Zhurong لإلقاء نظرة جيدة حوله بكاميرا بانورامية تظهر الصورة التى تم إرجاعها العربة الجوالة ومصفوفاتها الشمسية وهوائيها بالقرب من الكثبان الرملية، وهو نوع من السمات يحرص علماء البعثة على تحليله، ويمكن رؤية عدد من الميزات البعيدة فى أفق البانوراما بما فى ذلك، فوق هوائي Zhurong ، الغلاف الخلفى من هبوط المركبة في مايو. زار Zhurong العتاد المهمل عن قرب في يوليو.

ومنذ الهبوط فى 14 مايو والانتشار على السطح بعد أسبوع ، تحركت Zhurong جنوبًا من منصة الهبوط الخاصة بها ، لتحليل الصخور المختلفة والكثبان الرملية وغيرها من الميزات أثناء ذهابها.

وكانت المركبة المدارية Tianwen-1 التي استقلها Zhurong في رحلة إلى المريخ تدور في مدار حتى تمر فوق Zhurong مرة واحدة يوميًا لنقل البيانات إلى التحكم في المهمة في الصين. أصدرت المراصد الفلكية الوطنية في الصين (NAOC) أيضًا صورة من كاميرا Tianwen-1 عالية الدقة تُظهر رحلة Zhurong من المسبار، بما في ذلك تتبع المركبة التي تركت على سطح المريخ.

وفي الوقت نفسه، تحدد ورقة جديدة حول الخصائص الجيولوجية لمنطقة هبوط Zhurong عددًا من الميزات والتشكيلات الأرضية التي يأمل العلماء العاملون في المهمة في دراستها مع استمرار المركبة جنوبًا.

وستقوم العربة الجوالة بفحص التلال المستعرضة الإيولية، أو الكثبان الرملية، وكذلك الأحواض الناتجة عن التعرية، وخاصة المخاريط المحفورة الغامضة.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للعلماء في استخدام رادار Zhurong المخترق للأرض لتحديد سمك وتوزيع تربة المريخ بالقرب من بعض التضاريس التي يُفترض أنها نشأت عن وجود المياه الجوفية أو الجليد.