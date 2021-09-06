شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول مهمة مدنية لسبيس إكس فى 15 سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تقوم شركة SpaceX التى يديرها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، بإطلاق أول مهمة مدنية بالكامل والتى تعرف بـ 'Inspiration4 وذلك في 15 سبتمبر لتوصيلها إلى المدار.

وقال فريق Inspiration4 في تغريدة عبر تويتر:"Inspiration4 وSpaceX أكملوا مراجعة استعدادنا للطيران ويبقون على المسار الصحيح للانطلاق!"، وفي وقت مبكر من هذا العام في فبراير، أعلنت SpaceX عن مهمة خيرية تسمى Inspiration4، والتي سيقودها رائد الأعمال التكنولوجي Jared Isaacman وسيكون برفقته ثلاثة أخرين.

وسوف يدورون حول الكوكب على متن كبسولة SpaceX's Crew Dragon كل 90 دقيقة على طول مسار الرحلة المخصص، وعند اختتام الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام، ستعود المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض للهبوط بمياه ناعمة قبالة سواحل فلوريدا.

ويعد إيزاكمان البالغ من العمر 37 عامًا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة معالجة الدفع المتكاملة Shift4 Payments وطيار مدرب، وقد اشترى الملياردير إيساكمان الرحلة كجزء من محاولة لجمع الملايين من أجل مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، كما منح سانت جود مقعدين في مهمة Inspiration4 والتزم بتقديم 100 مليون دولار لسانت جود.

وكشفت التقارير أن "هإلى أرسينو" و"سيان بروكتور" و"كريس سيمبروسكي" سينضمون إليه، حيث تم اختيار "أرسينو"، وهو أحد الناجين من سرطان العظام في مرحلة الطفولة ومساعد طبيب سانت جود، لتمثيل المؤسسة الخيرية، بينما تم اختيار Proctor و Sembroski كجزء من مسابقة عالمية لرحلة على متن الرحلة.

وسينطلق Inspiration4 من Pad 39A التابع لناسا في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 15 سبتمبر، ومع ذلك، فإن الوقت المحدد للإقلاع سيتم تحديده قبل أيام قليلة فقط من الإطلاق، حسبما ذكر التقرير.

ونظرًا لأن Dragon لن يزور محطة الفضاء الدولية، على عكس مهام Crew Dragon السابقة، فقد تمت إزالة منفذ الإرساء واستبداله بنافذة قبة، حيث ستوفر النافذة، المستوحاة من القبة في محطة الفضاء الدولية، للطاقم مناظر رائعة للأرض، وفقًا لفريق Inspiration4.

وقال التقرير إنه من المقرر أن يصل إيزاكمان وأرسينو وبروكتر وسيمبروفسكي إلى مركز كينيدي للفضاء في 9 سبتمبر، قبل الإطلاق المخطط له، وتمثل مهمة Inspiration4 أحدث مهمة خاصة لرائد الفضاء من SpaceX.