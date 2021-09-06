شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم Google Drive بدون اتصال إنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Drive أحد أكثر منصات التخزين السحابية شيوعًا، جزء من تطبيقات الإنتاجية التي تقدمها جوجل، فهو يسمح للمستخدمين بالنسخ الاحتياطي والمزامنة والوصول إلى الملفات على أجهزة مختلفة، إنها أيضًا أداة شائعة تستخدم لمشاركة الملفات والصور وملفات PDF والمستندات الأخرى.

ميزة أخرى إضافية هي أنه يمكن لعدة مستخدمين العمل على نفس الملف في نفس الوقت، وقد أعلنت جوجل مؤخرًا عن تحديث مهم لـ Google Drive، في منشور مدونة، قالت جوجل إن Google Drive يحصل على وضع غير متصل بالشبكة، هذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون الآن من الوصول إلى المستندات وبعض الملفات حتى بدون الإنترنت.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، بدأت جوجل الاختبار التجريبي لوضع عدم الاتصال لـ Drive في عام 2019 ، حيث مكن المستخدمين من الوصول إلى المستندات في وضع عدم الاتصال عند استخدام Google Drive على الويب، وتحصل الميزة الآن على تحسينات ويتم نشرها لجمهور أوسع، إليك كل الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها حول استخدام هذه الميزة:

كيفية الوصول إلى ملفات Google Drive دون اتصال بالإنترنت (بدون الإنترنت)؟ للبدء، يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق Google Drive لسطح المكتب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، بالنسبة إلى الملفات التي يريدون الوصول إليها في وضع عدم الاتصال، سيتعين على المستخدمين تمييزها على أنها "متاحة بلا اتصال" في إعدادات Drive على الويب.

وتقول جوجل: "عند وضع علامة على هذه الملفات متاحة في وضع عدم الاتصال، يمكنك بسهولة فتح هذه الملفات من متصفحك حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت".

ما هي الملفات التي يمكن الوصول إليها في وضع عدم الاتصال؟ وفقًا لمنشور المدونة، ستعمل الميزة مع أنواع الملفات غير التابعة لـ جوجل مثل ملفات PDF والصور وملفات Microsoft Office، من ناحية أخرى، يمكن لمستخدمي ChromeOS استخدام تطبيق الملفات الذي يمكن الوصول إليه بسهولة على جهاز Chromebook لتحديد ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل لتكون متاحة عند عدم الاتصال بالإنترنت.

يلغي هذا الوصول المبسط الحاجة إلى فتح Google Drive أو محرر مستندات جوجل لتحديد الملفات لجعلها متاحة في وضع عدم الاتصال.