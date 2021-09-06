أسماك قرش النمر تعيش وحيدة بدون أصدقاء والسبب.. الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

وجدت دراسة أنه على الرغم من سمعتها كذئاب وحيدة وبأنها تقضي شهوراً بمفردها وهي تصطاد في المحيط المفتوح، فإنّ أسماك قرش النمر ترغب أيضاً في العيش ضمن مجموعات اجتماعية.

ومع ذلك، فإنّ البشر يفصلونها عن أصدقائها عند إطعامها، كما وجد باحثون من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL).

وقد تمّت ملاحظة أسماك القرش وتعقبها سمعياً على مدى ثلاث سنوات في “شاطئ النمر”، وهو موقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لجراند باهاما، في جزر الهند الغربية.

تعتبر هذه المنطقة أيضاً موقعاً شهيراً للسياح للاستمتاع بالغوص لإطعام أسماك القرش وهي ممارسة يخشى المحافظون على البيئة من أن تؤدي إلى تغيير سلوكيات الصيد الطبيعية لهذا الحيوان المفترس.

ووجد الباحثون أنّ سلوك القرش أصبح أقل اجتماعية وأكثر عشوائية عندما أطلقت شركات السياحة المحلية عمليات الغوص وإطعامه في الماء.

وفقاً للفريق، فإنّ دراسة السلوكيات الاجتماعية للحيوانات المفترسة تساعد الأشخاص البيئيين على بناء فهم أفضل لكيفية عيشهم ودورهم في النظام البيئي.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: قال مؤلف الورقة وعالم البيئة البحرية نيل هامرشلاج من كلية روزنستيل للعلوم البحرية والغلاف الجوي بجامعة ميامي: “تقضي أسماك قرش النمر شهوراً في المحيط المفتوح كمفترسات انفرادية”.

وأضاف: “إنه لأمر مدهش بالنسبة لي أنها تظهر التفضيلات الاجتماعية عندما تتجمع في منطقة شاطئ النمر.”

“منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قضيت ساعات لا تحصى لها في الغوص في شاطئ النمر وأنا أتساءل دائماً عمّا إذا كانت هذه الحيوانات المفترسة تتفاعل اجتماعياً. والآن نعرف.”

ومن المعروف أنّ منطقة شاطئ النمر التي ركز عليها الباحثون ملاحظاتهم تستضيف كثافة عالية بشكل خاص من أسماك قرش النمر الإناث، وخاصة خلال أشهر الشتاء، وحوالي واحدة من كل أربعة منها عادة ما تكون حاملاً.

قال مؤلف الدراسة وعالم البحار ديفيد جاكوبي من جامعة لانكستر: “إنّ الحدود بين الحياة البرية والناس أصبحت ضعيفة بشكل متزايد”.

وخلص الباحثون في دراستهم إلى أنّ “هذه الدراسة توضح وجود سلوك اجتماعي دوري، ولكن أيضاً تباين كبير في الارتباط بين أسماك قرش النمر”.

وأضافوا أنّ هذا قد يساعد أيضاً على ” التخفيف من أي آثار طويلة الأجل لتوفير الطعم لهذه الفئة من الحيوانات.”