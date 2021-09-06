تكنولوجيا: Realme تؤكد رسمياً على مواصفات وألوان جهاز Realme Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme بشكل رسمي مواصفات جهاز Realme Pad اللوحي والألوان المقدمة من Realme لهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

ينطلق حدث Realme في 9 من سبتمبر للإعلان بشكل رسمي على إصدار الشركة الأول من الأجهزة اللوحية Realme Pad.

أكدت التسريبات السابقة على أن جهاز Realme Pad اللوحي يأتي بحجم شاشة 10.4 إنش، واليوم تأتي تفاصيل من الشركة لتؤكد على مواصفات الجهاز.

ويأتي الجهاز بشاشة WUXGA+ تشغل نسبة 82.5% من إطار الجهاز بحجم 10.4 إنش، كما يضم الجهاز منفذ USB C في الإطار الجانبي، مع فتحات grilles للمكبر الصوتي، كما يظهر مدخل للسماعات أو لقلم stylus.

كما تكشف الإعلانات التشويقية التي نشرت من Realme عن اللون الذهبي الوردي المميز لجهاز Realme Pad، كما يحيط بالكاميرة الخلفية في الجهاز حلقة باللون الذهبي ويظهر شعار Realme في الجزء السفلي من الجهاز، كما يؤكد مقطع فيديو على أن الجهاز يتوفر باثنان من الألوان والتي تتضمن أيضاً اللون الرمادي.

ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي سابق على أن Realme Pad يأتي بتصميم نحيف بسماكة 6.9مم، كما أشارت التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية وأخرى في الجهة الأمامية.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز التخزين الخارجي في microSD، كما يأتي بقدرة بطارية 7100 mAh، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الجهاز رقاقة Helio G80، مع نظام تشغيل Android 11.

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