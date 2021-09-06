تكنولوجيا: هواوي تحدد 23 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن nova 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد اليوم حددت من خلاله يوم 23 من سبتمبر لكشف النقاب عن nova 9.

رصد خلال الشهر الماضي إصدار جديد من هواتف هواوي في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم Huawei RTL-AL00، واليوم أكدت الشركة بشكل رسمي على أن الإصدار المرتقب هو nova 9.

يؤكد الإعلان التشويقي على تصميم nova 9 الذي يأتي بكاميرة خلفية مميزة باثنان من الحلقات الكبيرة، وهو التصميم المميز لسلسلة P50.

وتعد سلسلة هواتف nova من إصدارات هواتف المتوسطة التي تحقق شعبية كبيرة في السوق الصيني بشكل خاص، ومن المتوقع أن تقدم العملاق الصيني العديد من الإصدارات من السلسلة، بعد أن جاءت السلسلة السابقة nova 8 بعدد 7 من الإصدارات.

من جانب أخر تختلف كاميرة هاتف nova 9 عن كاميرة P50 في ترتيب الكاميرات داخل الحلقات، حيث من المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الجزء العلوي مع حلقة ملونة تحيط بالمستشعر.

بينما يضم الجزء السفلي ثلاثة من المستشعرات مع فلاش LED، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف شاشة OLED، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر في السوق الصيني بشريحة 5G.

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