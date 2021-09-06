تغير المناخ يقلص حجم أسماك وحيوانات البحر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - تحذّر دراسة جديدة من أنّ تغير المناخ سوف يستنزف مخزونات الأسماك التي تتغذى عليها الحيوانات المفترسة في القطب الشمالي، مثل الفقمات الحلقية، مما يجبرها على ملاحقة فريسة أصغر وبالتالي تحصل على تغذية أقل.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: تشير الدراسة، التي وضعها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية، إلى أنّ التغييرات في كل من أعداد الأسماك وحجمها في خليج هدسون في كندا ستتسارع بحلول عام 2025.

سوف تنخفض أعداد سمك القد بين 18 و35 في المئة وسينخفض عدد أسماك رمح الرمل في أي مكان بين 45 و82 في المئة. كما سيتقلص حجم جسم هذه الأنواع، مما يعني أنّ الفقمات التي ستصطادها لن تجد فيها وجبة مغذية.

ويقدرون أنه إذا استمر تأثر الغلاف الجوي بغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، فإنّ جميع أنواع الأسماك في الدراسة سوف تتقلص في الحجم.

كتب المؤلفون في الدراسة: “هذا الانخفاض في حجم الجسم، إلى جانب التحول من سمك القد القطبي الغني بالطاقة والدهون إلى أسماك العلف الأصغر، قد يؤدي إلى اعتماد الفقمات على المزيد من “الوجبات السريعة” مع عواقب ديموغرافية غير معروفة، ولكن من المرجح أن يشمل ذلك انخفاض احتياطيات الطاقة (المخزنة على شكل دهن)”.

انخفض حجم جسم جميع أنواع الأسماك وفقاً للنموذج، ولكن كانت هناك زيادة بنسبة 29 في المائة في إجمالي الكتلة الحيوية للفريسة، مما يعني أنّ الأسماك الصغيرة، مثل الكبلين والرمح الرملي، قد تصبح أكثر انتشاراً.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، طالبة UBC كاتي فلوركو، في بيان: “إنّ عملية جمع الطعام تتطلب طاقة”.

هذا يعني أنّ الفقمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة للحصول على عدد أكبر من هذه الأسماك الصغيرة مقارنة بنفس كمية الطاقة التي تستحوذ على سمكة أكبر.

وقال الباحثون أنه مع ارتفاع درجة حرارة مياه القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، سيتوجه سمك القدّ شمالاً وينخفض عدده.

إنّ النتائج ليست غير متوقعة. فقد اقترحت العديد من الدراسات الأخرى أنّ الأسماك سوف تصبح أصغر حجماً مع ارتفاع درجة حرارة العالم، لأنها سوف تضطر إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي، وسوف تحتاج إلى مزيد من الأوكسجين للاحتفاظ بوظائفها الجسدية.

نظرت دراسة نشرت في شباط في حجم الأسماك ودرجات حرارة قاع البحر على مدى السنوات ال 30 الماضية وخلصت إلى أنّ حجم الأسماك الكبار، بما في ذلك سمك القد والحدوق والبياض، يتقلص.

وفي آب، أشارت دراسة منفصلة إلى أنّ الأسماك الأخرى، مثل السردين، وسمك الرنجة، تتقلص وتتعرض لخطر الانقراض بسبب تغير المناخ.

في الشهر الماضي، قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنّ حرارة الكوكب سترتفع بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت بحلول عام 2040، قبل عقد من الزمن مما كان متوقعاً.

وبما أنّ الأسماك الأكبر حجماً لديها احتياطيات طاقة أكبر بالمقارنة مع الأسماك الأصغر حجماً، فإنّ انخفاض الحجم سيقلل من المسافات التي يمكن أن تنتقل إليها الأسماك، ويحدّ من قدرتها على البحث عن بيئات أكثر ملاءمة مع تغير المناخ.

بالنسبة للحيوانات الأخرى، فإنّ الوضع أكثر تعقيداً، كما أشارت فلوركو.

إنّ الحيتان البيضاء تتغذى على الكبلين في الصيف، ولكنها تتناول سمك القد القطبي الشمالي في الخريف لتخزين الدهون في الجسم.

وقال ترافيس تاي، المؤلف المشارك للدراسة: “لم نر مثل هذا التغيير الجذري بهذه السرعة. نحن لا نعرف بالضبط ما سيحدث”.

“عندما يكون لدينا تحولات دراماتيكية في هياكل شبكة الغذاء، يمكننا أن نتوقع تغييرات كبيرة ليس فقط على كيفية استخدام الأنواع مثل الفقمات الحلقية للمحيطات، ولكن أيضاً كيفية استخدام الناس للمحيطات.”