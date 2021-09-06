علوم وتكنولوجيا

“واتساب” تعتمد تقنية “مفتاح النقل”.. تعرف إليها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 10:31 صباحًا

تطبيق واتساب

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر “واتسآب” عن إطلاقها “تقنية ثورية” لنقل الدردشات من نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” إلى نظام تشغيل “أندرويد”.

وكشف التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” عن إبرام واتسآب اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتوفير “مفتاح النقل” الجديد من نوعه.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها تمكن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي “واتسآب” على هواتف “آيفون” إلى هواتف “سامسونغ” المختلفة.

سيكون لزاما على مستخدمي “واتسآب” استخدام خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف “آيفون” المعروفة باسم “آي كلاود” أو مختلف خدمات التخزين السحابي على “أندرويد” لنقل دردشاتهم بسهولة.

وقالت إدارة “واتسآب”: “سيمكن من خلال تلك التقنية الجديدة نقل كافة معلومات حسابك على واتسآب بدءا من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات”.

ولكن ستحتاج الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة، إلى تحميل أحدث إصدارات “واتسآب” قبل بدء عملية النقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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