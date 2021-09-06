شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين جودة 8K و4K و1080pفي تصوير الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر تقنية التصوير المحمول في التحسن، وكذلك جودة الفيديو الذي يمكن أن تسجله هواتفنا، حيث وصلت الدقة، على وجه الخصوص، إلى مراحل جديدة، مع قدرة الهواتف العليا على تصوير فيديو بدقة 8K إذا لم تكن جودة 1080p أو 4K كافية، حيث تعني الدقة الأعلى وجود عدد أكبر من البكسل في الفيديو الخاص بك، مما يُترجم إلى تفاصيل ودقة أفضل، بحسب موقع phonearena الهندى.



ولكن ما الفرق بين دقة 1080p و 4K و 8K للفيديو؟ لديك هذه الخيارات على هاتفك، ولكن ما دقة الفيديو التي يجب أن تختارها؟

ماذا تعني المصطلحات 1080p و 4K و 8K عندما يتعلق الأمر بالفيديو؟ ولكن ما الفرق بين دقة 1080p و 4K و 8K للفيديو؟ لديك هذه الخيارات على هاتفك، ولكن ما دقة الفيديو التي يجب أن تختارها؟ماذا تعني المصطلحات 1080p و 4K و 8K عندما يتعلق الأمر بالفيديو؟ 1080p - المعروف أيضًا باسم Full HD، توفر دقة الفيديو 1080p حجم صورة 1920 × 1080 بكسل، حيث تأتي معظم الهواتف متوسطة المدى اليوم مزودة بشاشات عرض بدقة 1080 بكسل، وكذلك الحال بالنسبة لأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات الكمبيوتر الأرخص، إنها دقة فيديو YouTube الأكثر استخدامًا اليوم، كذلك الأفلام الموجودة على أقراص Blu Ray القياسية بدقة 1080 بكسل.

4K أو UHD - يستخدم هذان المصطلحان لوصف دقة الفيديو نفسها: 3840 × 2160 بكسل، وتعد دقة 4K هي أعلى دقة متوفرة على خدمات البث مثل Netflix أو Hulu أو HBO Max أو Amazon Prime TV، وتأتي معظم أجهزة التلفزيون الجديدة مع شاشات بهذا الدقة، ومع ذلك، لم يتم إطلاق سوى عدد قليل من الهواتف المزودة بشاشات 4K.

8K - أعلى دقة تجدها على جهاز تلفزيون في السوق تترجم إلى حجم صورة 7680 × 4320 بكسل، ولا يزال معيار دقة جديدًا، وعلى الرغم من وجود بعض أجهزة التلفزيون في السوق التي تستخدمه، إلا أنه لا يزال من النادر العثور عليها ومكلفة للغاية.