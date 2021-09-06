شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير حذف الحساب.. 3 نصائح بسيطة "للابتعاد" عن انستجرام والان مع تفاصيل الخبر
إذ يعد إلغاء تثبيت التطبيق أو إلغاء تنشيط الحساب خطوة بالغة الصعوبة، ويمكنك بالتأكيد تجنب ذلك إذا مارست بعض الخطوات البسيطة لتقليص الوقت الذي تقضيه في التطبيق، إليك ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها للتخلص من "إدمان Instagram":
إذا كانت لديك إشعاراتك قيد التشغيل على التطبيق، فقد تتلقى تنبيهات عندما يكون الأشخاص الذين تتابعهم موجودًا على التطبيق، وقد يؤدي ذلك إلى إغراء مشاهدة التطبيق، وهناك طريقة سهلة لإيقاف تشغيل هذه الإشعارات، فما عليك سوى التوجه إلى ملف التعريف الخاص بك، والنقر على أيقونة الأشرطة الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا، متبوعة بأيقونة الإعدادات.
افتح الإخطارات> عرض الإخطارات، وهنا يمكنك تحديد نوع الإشعارات التي تريد تقييدها. يحصل المستخدمون على خيار كتم الإخطارات حول المنشورات والرسائل و Live و IGTV والمزيد.
بشكل افتراضي، يأتي Instagram مزودًا بأداة تخبرك عندما يكون لديك هذا القدر من الوقت على Instagram، ولتعيين الوقت الذي يقضيه التذكير ، انقر فوق أو صورة ملفك الشخصي في الجزء السفلي الأيمن للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم انقر فوق أيقونة الأشرطة الثلاثة> نشاطك ، ثم انقر فوق الوقت، ثم اضغط على Set Daily Reminder واختر مقدار الوقت واضغط على Set Reminder.
ميزة تم تقديمها مؤخرًا، تتيح لمستخدمي Instagram إخفاء مثل التهم في جميع المنشورات في خلاصتهم وأيضًا منشورات الآخرين أيضًا، ويؤدي القيام بذلك إلى تقليل نوع المعلومات التي تستهلكها من التطبيق ، وبالتالي قد يساعد في تقليل الوقت الذي تقضيه في استخدامها، ويمكن للمستخدمين إما إخفاء عدد الإعجابات قبل نشر شيء ما أو يمكنهم الانتقال إلى المنشورات الفردية الموجودة وإخفاء الإعجابات الخاصة بهم.