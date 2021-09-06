شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير حذف الحساب.. 3 نصائح بسيطة "للابتعاد" عن انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر أنك تقضي الكثير من الوقت على Instagram؟ من الممكن أن لاتكون وحيدا، فهناك أشخاص ينتهي بهم الأمر بالتمرير في موجزاتهم لساعات طويلة وبعد ذلك لا يشعرون بالحماس الشديد لقضاء مثل هذه الساعات الطويلة على تطبيق الشبكات الاجتماعية، كذلك فهناك أوقات قد تشعر فيها أنه يزداد كثيرًا وتحتاج إلى التحقق من ساعاتك مع التطبيق، لأن الكثير من أي شيء سيء.

إذ يعد إلغاء تثبيت التطبيق أو إلغاء تنشيط الحساب خطوة بالغة الصعوبة، ويمكنك بالتأكيد تجنب ذلك إذا مارست بعض الخطوات البسيطة لتقليص الوقت الذي تقضيه في التطبيق، إليك ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها للتخلص من "إدمان Instagram":

- إيقاف عرض الإخطارات: إذا كانت لديك إشعاراتك قيد التشغيل على التطبيق، فقد تتلقى تنبيهات عندما يكون الأشخاص الذين تتابعهم موجودًا على التطبيق، وقد يؤدي ذلك إلى إغراء مشاهدة التطبيق، وهناك طريقة سهلة لإيقاف تشغيل هذه الإشعارات، فما عليك سوى التوجه إلى ملف التعريف الخاص بك، والنقر على أيقونة الأشرطة الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا، متبوعة بأيقونة الإعدادات.

افتح الإخطارات> عرض الإخطارات، وهنا يمكنك تحديد نوع الإشعارات التي تريد تقييدها. يحصل المستخدمون على خيار كتم الإخطارات حول المنشورات والرسائل و Live و IGTV والمزيد.

- اضبط تذكيرًا للحد من الوقت بشكل افتراضي، يأتي Instagram مزودًا بأداة تخبرك عندما يكون لديك هذا القدر من الوقت على Instagram، ولتعيين الوقت الذي يقضيه التذكير ، انقر فوق أو صورة ملفك الشخصي في الجزء السفلي الأيمن للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم انقر فوق أيقونة الأشرطة الثلاثة> نشاطك ، ثم انقر فوق الوقت، ثم اضغط على Set Daily Reminder واختر مقدار الوقت واضغط على Set Reminder.