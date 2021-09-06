شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شركة الاستثمار بيرنشتاين أنه إذا أطلقت شركة آبل سيارتها الكهربائية الخاصة بحلول عام 2025، فقد تبيع ما يصل إلى 1.5 مليون سيارة بحلول عام 2030 .

وأضافت الشركة وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية أن مبيعات السيارات الكهربائية يمكن أن تضيف ما يقرب من 75 مليار دولار إلى إيرادات أبل وتضاعف بشكل فعال معدل النمو الإجمالي للشركة أبل.

وعلى الرغم من أن صانع آيفون لم يعلن رسميًا بعد عن خطط سياراته، إلا أن الشركة تعمل على مبادرة السيارة التي أطلق عليها اسم "Project Titan" منذ سنوات.

وقالت بيرنشتاين في مذكرة للمستثمرين: "إن الإطلاق الناجح للمركبة الكهربائية من أبل سيضيف منافسًا هائلاً يتمتع برأس مال جيد إلى صناعة السيارات