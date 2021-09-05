شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تستعين بخبرات سابقة من "مرسيدس" لتصنيع سياراتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً لموقع "ماك رومرز" الأمريكي، يعمل المهندسان الآن في مناصب تصميم المنتج ضمن مجموعة "سبيشال بروجكتس" التابعة لآبل، المُكلّفة بإتمام مشروع آبل للسيارات الكهربائية "Apple Car".
يذكر أنَّ آبل تعاونت مع مرسيدس سابقاً لإضافة ميزة "كار بلاي" - وهي وسيلة أكثر ذكاءً وأمانًا لاستخدام آيفون في السيارة - وخدمة "آبل ميوزيك" لبث الموسيقى، إلى مجموعة سياراتها.
وذكر كو ثلاث مشكلات رئيسة تواجهها تلك السيارات وهي: عدم اليقين بشأن توقيت الإطلاق، ومواصفات المورد والمركبة، وتنافسية شركة آبل في سوق السيارات الإلكترونية والسيارات ذاتية القيادة.
ومن المتوقع أن تستخدم سيارات آبل المرتقبة رقائق "C1" التي تعتمد على معالج "بيونيك إيه 12- A12 Bionic"، مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي داخل المقصورة مثل تتبع العين.