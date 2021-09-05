تكنولوجيا: تسريبات توضح إصدارات 5G في الجيل القادم من هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات المصورة مزيد من التفاصيل حول إصدارات ابل من هواتف من 5G سلسلة iPhone 13، كما قدمت التسريبات مزيد من التفاصيل حول ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية.

تكشف الصور المسربة الجديدة عن حافظات MagSafe لهاتف ابل القادم iPhone 13 Pro Max، حيث تظهر العلامة التجارية بوضوح على الجهة الخلفية، لذا تؤكد الصور على أن السلسلة المرتقبة ستأتي بعنوان iPhone 13.

وتشير التسريبات إلى أن ابل ستدعم الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون بالإصدار الجديد من نظام iOS، من جانب أخر تقدم ابل هواتف iPhone 13 Pro بميزة دعم معدل تحديث في الشاشة 120Hz، على أن يكون معدل تحديث تكيفي وفقاً لما يعرض على الشاشة.

من المتوقع أيضاً أن تأتي سلسلة iPhone 13 بترقية في سعة البطارية، كما تشير التسريبات إلى أن الإصدارات القادمة تأتي بتحسينات في إعدادات الكاميرة، كما تتميز الكاميرة في هاتفي iPhone 13 و iPhone 13 mini بتصميم قطري كبديل للتصميم الرأسي.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 13 تأتي بشريحة مخصصة من كوالكوم لدعم الإتصال بالأقمار الصناعية، إلا أن تقرير جاء مؤخراً أشار إلى أن السلسلة تأتي بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية في الحالات الطارئة فقط، بينما أشار Mark Gurman من بلومبرغ إلى أن ابل تعمل على دعم الخدمة باثنان من الإختيارات المختلفة في سلسلة iPhone 13.

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