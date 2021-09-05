تكنولوجيا: nubia تستعد لإطلاق ساعة Red Magic Vitality بحجم أصغر للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة nubia لكشف النقاب عن إصدار جديد من الساعات الذكية من سلسلة Red Magic والذي يأتي بعنوان Red Magic Vitality أو Lite أو قد يعرف بإصدار Youth، على أن يتميز هذا الإصدار بحجم أصغر للشاشة، ومستوى تسعير أقل.

كانت شركة nubia قد أعلنت عن أول إصدارتها من الساعات الذكية من سلسلة Red Magic في بداية هذا العام في حدث Red Magic 6، ومن جديد تستعد الشركة للكشف عن إصدار بحجم أصغر وفقاً لإعلان تشويقي نشر من الشركة اليوم.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن ساعة Red Magic Vitality الذكية تنطلق باثنان من الألوان هما الأسود والفضي، مع سوارة معصم تتوافق مع لون الساعة الذكية وتأتي بتصميم من السيليكون.

كما تأتي ساعة Red Magic Vitality بتصميم أصغر لوجه الساعة الذكية مع اثنان من الأزرار الجانبية، كما تتميز بحجم شاشة 1.19 إنش في شاشة AMOLED وتدعم AOD.

أيضاً تتميز Red Magic Watch Vitality بوزن أخف 23 جرام، كما تدعم تتبع نشاط المستخدم في العديد من الأنماط الرياضية.

كما تشير التسريبات إلى أن nubia تقدم الساعة الذكية بسعر 77 دولار تقريباً للأسواق، أي أقل من الإصدار السابق الذي جاء بسعر 93 دولار.

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