تكنولوجيا: تقرير يؤكد إرتفاع شحنات الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في الربع الثاني من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من Canalys على إرتفاع شحنات الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في الربع الثاني من 2021.

إستطاع سوق الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء أن يسجل نمو سنوي جديد، ولقد ساهمت الساعات والسوارات الذكية بالجزء الأكبر من شحنات الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في الربع الثاني من 2021 في الأسواق العالمية.

بدأ سوق الساعات والسوارات الذكية في تسجيل نمو ملحوظ في الشحنات في الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2020.

ولقد إرتفعت شحنات الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في الربع الثاني من 2021 بنمو سنوي بنسبة 5.6%، كما إنخفضت مبيعات الإصدارات الرئيسية من السوارات بنسبة 23.8٪، بينما إستطاعت الساعات الذكية المتكاملة تحقيق نمو سنوي ملحوظ بنسبة 37.9%، لتسيطر على نسبة 62% من المبيعات في الأسواق العالمية.

وتستمر شركة ابل في الإستحواذ على الحصة الأكبر من سوق الساعات الذكية بنسبة 31.1%، حيث حققت نمو سنوي بنسبة 29.4%، وتسيطر شركة هواوي على حصة سوقية بنسبة 9% بينما تصل حصة Garmin السوقية 7.6%.

ولقد برزت شركة شاومي في سوق الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء بشكل عام، وذلك بفضل مبيعات الشركة من Mi Band 6 في الأسواق العالمية، لتتخطى مبيعات ابل بحصة سوقية بنسبة 19.6%، ونمو سنوي بنسبة 2.6%.

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