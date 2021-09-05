شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نظام Windows Hello من مايكروسوفت وكيف يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الكثير من أنظمة تشغيل الاجهزة الذكية على أدوات مختلفة للحفاظ على أمان المستخدمين وتأكيد هوية المستخدم، فيما يعتبر Windows Hello واحدًا من أبرز هذه الأنظمة، حيث يعمل نظام مايكروسوفت للمصادقة، Windows Hello، على توثيق وإثبات صحة هوية المستخدم عبر الاتصال الآمن.

نظام Windows Hello يستبدل نظام المصادقة Windows Hello كلمات المرور التقليدية، حيث يمكن أن يأتي على شكل مستشعر للبصمة، أو مستشعر لقزحية العين، أو بالاعتماد على تقنيات التعرف على الوجه، حيث إنهه من أبرز مشاكل كلمات المرور التقليدية هي أن المستخدمين يميلون لاستخدام كلمات مرور سهلة التذكر، أو استخدام نفس كلمة المرور على أكثر من منصة أو خدمة، لكن في ظل وجود خدمات المصادقة يمكن للمستخدم أن يختار كلمات مرور صعبة ومعقدة، خصوصًا أنه لن يحتاج لكتابتها بشكل مستمر.

ويلعب نظام Windows Hello دورًا رئيسيًا في هذا القطاع، حيث إنه يعد وسيلة المصادقة الرئيسية في أجهزة ويندوز، حيث يعتمد النظام على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لوجه المستخدم في حالة الاعتماد على تقنيات التعرف على الوجه، أو على بصمة قزحية العين في حالة اختيارها كوسيلة للمصادقة، بينما تظل بصمة الإصبع هي الوسيلة الأسهل.

وبدأ نظام Windows Hello في الانتشار، حتى وصل إلى 150 مليون مستخدم نشط حول العالم في مايو 2020، ويحتاج النظام لمواصفات محددة من جانب العتاد لكي يعمل، وفي العادة فهو يأتي في الأجهزة المحمولة من الفئة الرائدة.