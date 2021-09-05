شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايقاف رحلات فيرجن جالاكتيك على خلفية تحقيقات رحلة ريتشارد برانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إيقاف رحلات Virgin Galactic بينما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في رحلتها السابقة، والتي نقلت مؤسسها ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء في 11 يوليو وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كانت هناك مشكلات في مسار تلك الرحلة لم تظهر إلا مؤخرًا، كما هو مفصل في مقال في نيويوركر نُشر هذا الأسبوع، تنص المقالة على أنه خلال الرحلة، انحرفت مركبة SpaceShipTwo VSS Unity عن مسارها ورأى الطيارون ضوءًا تحذيريًا من أن مسار رحلتهم كان ضحلًا جدًا، على الرغم من أن الرحلة أقلعت وهبطت دون أي مشاكل، يشير هذا التقرير إلى أنه لو لم يتمكن الطيارون من تصحيح المشكلة، كان من الممكن أن يضطروا إلى القيام بهبوط اضطراري محفوف بالمخاطر.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث وأعلنت أن Virgin Galactic لا يمكنها قيادة سفينتها حتى يكتمل التحقيق.

وقالت الوكالة في بيان: "تشرف إدارة الطيران الفيدرالية على تحقيق شركة فيرجن جالاكتيك في حادث 11 يوليو في سفينة الفضاء التي وقعت فوق سبيس بورت أمريكا، نيو مكسيكو"، "قد لا تعيد Virgin Galactic المركبة SpaceShipTwo إلى أن توافق إدارة الطيران الفيدرالية على تقرير التحقيق النهائي في الحادث أو تحدد أن المشكلات المتعلقة بالحادث لا تؤثر على السلامة العامة."

ردا على ذلك أصدرت شركة Virgin Galactic بيانًا قالت فيه إن رحلتها كانت آمنة ولا يوجد خطر على الركاب أو الطاقم. وقالت: "كانت رحلة Unity 22 رحلة تجريبية آمنة وناجحة التزمت بإجراءات الطيران وبروتوكولات التدريب لدينا"، "عندما واجهت المركبة رياحًا عالية الارتفاع غيرت مسارها، قام الطيارون والأنظمة بمراقبة المسار للتأكد من بقائه ضمن معايير المهمة، استجاب طيارونا بشكل مناسب لظروف الطيران المتغيرة هذه تمامًا كما تم تدريبهم وبما يتفق بدقة مع إجراءاتنا المعمول بها ".

لقد أقرت الشركة بمشكلة المسار، قائلة: "على الرغم من أن المسار النهائي للرحلة انحرف عن خطتنا الأولية، إلا أنه كان مسار طيران متحكم فيه ومتعمدًا سمح لـ Unity 22 بالوصول بنجاح إلى الفضاء والهبوط بأمان في ميناء الفضاء الخاص بنا في نيو مكسيكو".

كانت فيرجن جالاكتيك تأمل في القيام بمهمة الوحدة التالية في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر من هذا العام، وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم الخاص في أول مهمة تجارية لها، لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرحلة ستكون قادرة على المضي قدمًا كما هو مخطط لها أو ما إذا كان تحقيق إدارة الطيران الفيدرالي سيجبرها على التأجيل.