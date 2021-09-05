شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء يقومون بالسير فى الفضاء لإعداد وحدة محطة فضائية روسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل رائدا فضاء روسيان هذا الأسبوع أولى عملياتهما في الفضاء من أصل 11عملية سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) لإعداد وحدة معملية وصلت حديثًا للعمليات الفضائية بحسب ما نقل موقع Digitartlends.

وبدأ الاثنان وهما Expedition 65 Flight Engineers Oleg Novitskiy وPyotr Dubrov من وكالة الفضاء الروسية Roscosmos ، سيرهما في الفضاء من خلال الخروج من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة 3 سبتمبر.

كانوا يعملون على تجهيز الجزء الخارجي من المحطة لتشغيل وحدة المختبر الروسية الجديدة Nauka متعددة الأغراض، للقيام بذلك قاموا بتثبيت نقطة جذب على وحدة Nauka الحالية لتسهيل التنقل في الخارج، ثم قاموا أيضًا بتشغيل كبلات الطاقة بين وحدتي Nauka وZarya بحيث يتم توصيل الوحدة الجديدة بالأنظمة الحالية.

وكتبت ناسا: "أكملت نوفيتسكي ودوبروف الهدف الرئيسي لليوم لتوصيل كبلات الطاقة بين وحدة Nauka التي وصلت مؤخرًا ووحدة Zarya لتمكين توجيه الكهرباء من الجزء الأمريكي من المحطة إلى Nauka"، "لقد نجحت عمليات سحب نظامي كابلات الطاقة الكهربائية من Zarya إلى Nauka، كما قاموا بتركيب درابزين جديد جزئيًا ".