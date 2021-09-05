تكنولوجيا: Nubia تدعم هاتف Red Magic 6s Pro المرتقب بواجهة Red Magic OS 4.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة Nubia في الكشف عن تفاصيل أكثر حول إصدارها القادم Red Magic 6s Pro، حيث أكدت من خلال إعلان تشويقي جديد على دعم الهاتف بواجهة Red Magic OS 4.5.

ينطلق إصدار Nubia الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب قريباً بعدد من المميزات والتحسينات، حيث تقدم الشركة هاتف Red Magic 6s Pro بتصميم شفاف مع إضاءة RGB كما في إصدارها السابق Red Magic 6 Pro.

كما يتميز Red Magic 6s Pro بدعم معدل تحديث 165Hz في شاشة AMOLED، أيضاً تم إضافة تحسينات في سرعة اللمس والإستجابة في الشاشة حيث يدعم الهاتف سرعة لمس 720Hz أي ترقية بنسبة 100% عن Red Magic 6.

ولقد أعتمد Red Magic 6S Pro في TENNA برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، بينما يأتي الهاتف بأكثر من نموذج يختلف في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيحا بايت رام، وسعة تخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يرتكز الهاتف على نظام تبريد يتضمن مروحة turbo مدمجة، مع مواد جديدة ومطورة للتحكم في التغيير الحراري، مع ورقة الجرافين، رقائق النحاس، لوحة VC لدعم آداء أكثر كفاءة في الألعاب.

أيضاً يأتي الإصدار القادم من هواتف الألعاب ب”AirTriggers” بسرعة 500Hz، ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد ICE7.0 بعدد 9 من الطبقات.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، أيضاً يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 11 وواجهة Red Magic OS 4.5.

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