نظارات آبل لا تعمل إلا إذا اتصلت بجهاز آيفون!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - صممت نظارة الواقع الافتراضي من شركة آبل بحيث تعتمد على جهاز آخر، وقد تضطر إلى نقل المزيد من المهام الثقيلة على المعالج إلى جهاز آيفون أم ماك متصل.

ويقال إن الشركة تعمل على شريحة مخصصة للنظارة، وهي نظام على شريحة SoC تفتقد إلى القدرات الموجودة في معالجات الشركة الأخرى.

ولا تحتوي الشريحة الجديدة على محرك آبل العصبوني، الذي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ولكن جرى تصميمها لتكون أفضل في إرسال واستقبال البيانات لاسلكيًا وضغط وفك ضغط الفيديو مقارنة بالرقاقات التقليدية.

ويعد هذا أمرًا منطقيًا إذا كانت النظارة مصممة لبث البيانات من جهاز آخر بدلاً من القيام بالمعالجة الثقيلة بنفسها.

وتم تصميم الشريحة لتكون موفرة للطاقة قدر الإمكان لأقصى عمر للبطارية، وهو أمر قد يساعد في إزالة الأجزاء غير المستخدمة من الشريحة وبث البيانات من جهاز آخر.

وبالنسبة للتقنيات القابلة للارتداء، مثل الساعة أو مجموعة النظارات، كان هناك دائمًا توازن دقيق بين عمر البطارية والأداء والقدرة.

وسلمت ساعة آبل الذكية الأصلية العديد من المهام إلى جهاز آيفون متصل. ولكن الشركة تمكنت لاحقًا من جعل معالجها الداخلي قويًا بما يكفي للتعامل مع العديد منها.

نظارة آبل تتطلب اتصالاً بجهاز آيفون لتعمل

ذكرت وكالة بلومبرج في عام 2020 أن الإصدارات السابقة من النظارة كان من المفترض أن تعمل مع محور ثابت منفصل حتى تدخل جوني إيف وقال إنها يجب أن تكون مكتفية ذاتيًا، وانحاز تيم كوك إلى جوني إيف.

وتحتوي النظارة على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الخاصة بها. وقد تكون قادرة على الاتصال بهاتف أو جهاز لوحي أو حتى العمل في الوضع الأساسي القائم بذاته.

ولا يزال بإمكان بعض أجهزة الشركة، مثل Apple Watch، أداء المهام الأساسية في وضع البطارية المنخفض.

ويحتوي الجهاز على مستشعر صورة كبير بشكل غير عادي، بحجم إحدى عدسات النظارة، الذي يبدو أنه كان من الصعب تصنيعه. وجرى تصميمه من أجل التقاط بيانات صورة عالية الدقة من محيط المستخدم للواقع المعزز.

وقد يكون ذلك مفيدًا بالنظر إلى أن النظارة هي جهاز واقع افتراضي ومعزز على حد سواء.

ومن الصعب استخدام الواقع الافتراضي دون حجب رؤية المستخدم. كما من الصعوبة استخدام الواقع المعزز دون أن يتمكن المستخدم من رؤية العالم الخارجي.

ويمكن أن يقصد من مستشعر الصورة تقديم عرض لمحيط المستخدم من داخل النظارة، على غرار طريقة عرض Oculus. ولكن ربما بجودة أعلى.

وفي حين أن الشائعات حول عمل آبل على جهاز الواقع المعزز كانت موجودة منذ سنوات. ولكن الفكرة لا تزال موضع تركيز.

وتوقع المحلل الشهير مينغ تشي كو أننا قد نرى نظارة على شكل خوذة في عام 2022. ولكن التقرير الجديد يقول إن الرقاقات المخصصة للنظارة لن تكون جاهزة للإنتاج الضخم لمدة عام على الأقل.

ويمكن أن يظهر نموذج النظارات الأكثر أناقة في أقرب وقت ممكن في عام 2023، بينما يتوقع كو منتصف عام 2025.

وعلى عكس النظارة التي تأتي على شكل خوذة، فإنه يشاع أن نموذج النظارات الأكثر أناقة مخصص حصريًا للواقع المعزز.