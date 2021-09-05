تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy Wide5 في GeekBench برقاقة معالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Wide5، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات GeekBench برقاقة معالج Dimensity 700.

ينطلق قريباً هاتف Galaxy Wide5 الذي يأتي إلى أسواق أخرى بعنوان Galaxy F42 5G، وهو أحدث إصدار للشركة من الهواتف التي تدعم الإتصال بشبكات 5G وتأتي بتكلفة منخفضة.

ولقد رصد الهاتف في GeekBench بنموذج رقم SM-E426S، ونظام تشغيل Android 11، ولقد سجل الهاتف 558 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 1513 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وتكشف قوائم GeekBench عن أن هاتف Galaxy Wide5 يأتي برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ولقد رصد Galaxy F42 5G أو Galaxy Wide5 في منصة جوجل بلاي بتصميم Infinity V في الشاشة، بجودة عرض FHD بلس، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 في 2009 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق قريباً باللون الأزرق.

المصدر

اعلان





