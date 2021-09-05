تكنولوجيا: هاتف Infinix Zero X Pro ينطلق قريباً بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف Infinix Zero X Pro الذي يأتي بكاميرة ثلاثية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وعدسات periscope.

تستعد شركة Infinix لكشف النقاب عن هاتف Zero X Pro خلال الفترة القادمة، وفي أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر “Tech Arena24” على منصة اليوتيوب، كُشِف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وتوضح الصور المسربة الحية تصميم Zero X Pro الذي يأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass في الجهة الخلفية، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي في الجزء العلوي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED، وتدعم الكاميرة تقنية OIS، من جانب أخر تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope بتصميم مربع.

أيضاً توضح الصورة الحية موقع الزر الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، حيث تظهر الأزارار في الجانب الأيمن من إطار Infinix Zero X Pro.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أوضحت المواصفات المتوقعة لهاتف Infinix Zero X الذي يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Zero X يأتي بمعالج Helio G96، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

من المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع OIS وعدسات telephoto، على أن يدعم التكبير الرقمي حتى 60 مرة، كما تضم شاشة الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات.

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