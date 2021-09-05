شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تواجه بتكوين احتجاجات فى السلفادور ضد اعتمادها كعملة قانونية والان مع تفاصيل الخبر
وقال 67.9% على الأقل من 1281 شخصًا شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وقال ما يزيد قليلاً عن 32% من الأشخاص إنهم يتفقون على مستوى ما.
وصدرت الدراسة قبل أيام من موعد قيام الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على العملة المشفرة كعملة قانونية في السلفادور في 7 سبتمبر، وهي خطة أعلنها الرئيس نجيب بوكيلي في يونيو.
وأظهر استطلاع UCA ، الذي تم إجراؤه في أغسطس، أن 9 من كل 10 أشخاص ليس لديهم فهم واضح للبيتكوين، وقال 8 من كل 10 لا يثقون كثيرًا أو لا يثقون في استخدامها.
ويعتقد 7 من أصل 10 أنه يجب على المشرعين إلغاء القانون الذي يجعله قانونيًا.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم السلفادوريين يعتقدون أن المستفيدين الرئيسيين سيكونون الأثرياء والمستثمرين الأجانب والحكومة وقادة الأعمال والولايات المتحدة.