شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع شعار عملة دوجكوين كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بيع الميم الأسطوري "Doge" الذي انطلق في العام 2010، والذي يصور كلبا من نوع شيبا إينو "shiba inu" يُدعى Kabosu وألهم إنشاء عملة دوجكوين، مقابل 4 ملايين دولار على أنه NFT، أو رمز غير قابل للاستبدال، في يونيو وفقا لما نقلته CNBC.

وبهذا الشكل، ينضم "دوجي" إلى العديد من الـ "ميمز"، التي استفاد منشئوها من شهرتها، من خلال مبيعات الرموز غير قابلة الاستبدال NFT.

قد يرى البعض، أن هذا مبلغا كبيرا من المال لدفعه لامتلاك صورة jpeg، لكن الميمز "Doge" خلقت مجتمعًا هائلاً عبر الإنترنت، وأصبحت dogecoin الآن من أفضل العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، وسط داعمين كبار بما في ذلك إيلون ماسك ومارك كوبان.

على الرغم من أن معظم المستثمرين لا يستطيعون تحمل تكلفة بملايين الدولارات لشراء الميم Doge على أنه NFT، فإن أي شخص سيكون لديه الآن فرصة لامتلاك قطعة منه بأقل من دولار واحد.

هذا لأن PleasrDAO، وهي المجموعة التي اشترت الـ NFT الخاص بـ الدوجي ميم، ستقوم ببيع ملكية جزئية لها، بدءًا من يوم الأربعاء.

وإليك كيف سيتم الموضوع؟

من خلال منصة تسمى Fractional، قامت PleasrDAO "بتجزئة" NFT - ونتيجة لذلك، يتم تمثيل NFT بمليارات من الرموز المميزة ERC-20، تحت اسم DOG.

ويمكن للمستثمرين بعد ذلك شراء أكبر عدد أو أقل من الرموز DOG التي يمكنهم شراءها على Fractional.art وأيضا القيام بعمليات التبادل اللامركزي.

كما أن عدد الرموز التي يشتريها المستثمر ستحدد حصة ملكيته فى الميمز دوجي -NFT، على الرغم من أن PleasrDAO ستحتفظ بملكية الأغلبية.

وسيتمكن حاملو DOG أيضًا من المشاركة في اتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بـ NFT. على سبيل المثال، سيصوت حاملو DOG قبل بيع NFT في المستقبل، كما كتب جاميس جونسون، كبير مسؤولي PleasrDAO، في مدونة.

وأضاف قائلا "يبدو الأمر كما لو أن متحف اللوفر قرر تجزئة لوحة الموناليزا وتوزيع جزء منها على الجمهور لامتلاكه، ومع ذلك، على عكس متحف اللوفر، فإن الملكية الجماعية للفن ممكنة حقًا فقط باستخدام فن التشفير".

"في هذا العالم الرقمي، يمكن لـ NFTs التقاط اللحظات والظواهر والمفاهيم المهمة بينما يمكن للمالك الذكي تجزئتها وتوزيعها على الجمهور."

يذكر أن PleasrDAO اشترى هذا الـ "ميم" من خلال تعامله بالعملة المشفرة إيثريوم، فدفع منها 1696.9، أي ما يعادل 4 ملايين دولار.

الجدير بالذكر، أن مبيعات NFT، تساعد بعض منشئي المحتوى عبر الإنترنت في كسب أموال هائلة.

وشهد OpenSea، أكبر سوق لـ NFT في العالم، هذا الشهر وحده، إيرادات بأكثر من 2 مليار دولار .