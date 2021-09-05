شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جهاز MiSTer للألعاب القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينجذب الكثير من المستخدمين إلى الألعاب القديمة أو ما تعرف بإسم Retro، وذلك لأنها تذكرهم بتجربة عاشوها فى طفولتهم ولأنها تقدم تجربة غير موجودة فى الألعاب الحديثة، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولذلك قرر مجموعة من المطورين تقديم جهاز MISTer لتشغيل الألعاب القديمة من مختلف الحقبات والمنصات التي ظهرت سواءً كانت أجهزة صالات الألعاب أو أجهزة الحاسوب القديمة.

ويأتى هذا المشروع كمشروع مفتوح المصدر، ويعني هذا أن الجميع يستطيعون المشاركة في تطويره وتعديله ليتناسب مع استخداماتهم.

الفرق بين MISTer وباقي محاكيات الألعاب القديمة.

ولا يعتبر جهاز MISTer أول جهاز مخصص لمحاكيات الألعاب القديمة، ولكنه أحد أقوى الأجهزة التي ظهرت والتي تعد بتجربة مميزة وفريدة من نوعها.

ويأتى هذا الجهاز ليكمل التطوير الذي بدأ على الجيل الأول منه والذى كان يدعى MIST فقط.

وتعتمد هذه الأجهزة على تقنية FPGA لمحاكاة عتاد الأجهزة القديمة، لذلك تحصل على نتيجة مقاربة للمنصات القديمة من هذا الجهاز.

كما تستطيع تطوير الجهاز كما ترغب بنفسك، وذلك لأنه مبني على نواة مفتوحة المصدر ويستخدم مكونات متاحة للشراء من أى متجر إلكترونيات.

وتمتلك اللوحة الأم الرئيسية في الجهاز مكانًا لتوصيل منفذ HDMI و بطاقة ذاكرة و USB، كما تستطيع ترقية هذه اللوحة الأم كما ترغب طالما كنت تمتلك الخبرة اللازمة.

ويستطيع هذا الجهاز محاكاة الألعاب بطريقة دقيقة، لذلك تحصل على نفس النتيجة التي كانت تظهر في المنصات.

وتختلف هذه الطريقة عن تطبيقات المحاكيات التي يتم تثبتيها على الأجهزة المختلفة، وذلك لأن محاكيات الحواسيب قد تعطل أو لا تعمل بشكل جيد في بعض الأوقات.

ويمكنك الحصول على هذا الجهاز بسهولة عبر مواقع البيع التي تبيعه مجمعًا بشكل مسبق، أو تستطيع تجميعه بنفسك.

وذلك عبر شراء القطع المكونة له وبعد ذلك تثبيت النظام والمحاكي عليها، وقد يكلفك بناء هذا المحاكي حوالي 170 دولار.

في حين يكلفك شراءه جاهزًا حوالي 370 دولار، ويستطيع الجهاز تشغيل جميع الألعاب من جميع المنصات بما فيها أجهزة كابكوم وأتارى القديمة.

ويمكنك ترقية المنصة وتجهيزها بإتصال واي فاي أو إتصال إنترنت لاسلكى لتحميل الألعاب إليها مباشرةً.