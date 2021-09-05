شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لإطلاق تلفاز يحمل علامتها التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أمازون لطرح تلفازها الذي يحمل علامتها التجارية فى الولايات المتحدة فى أقرب وقت فى شهر أكتوبر، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأطلقت الشركة تلفاز AmazonBasics فى الهند أواخر العام الماضي. وتعاونت الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الأخرى لبيع أجهزة التلفاز حصريًا مع برنامج Fire TV المدمج ، ولكن هذه النماذج تحمل دائمًا العلامة التجارية للشركة المصنعة، مثل توشيبا.

وكان الإطلاق الأمريكى قيد العمل منذ ما يقرب من عامين ويتضمن فرقًا من Amazon Devices و Lab126.

ويضع إطلاق التلفاز عملاقة التجارة الإلكترونية في منافسة مباشرة مع شركات الإلكترونيات الأخرى، بما فى ذلك سامسونج وسونى وإل جي، التى تبيع أجهزتها في كثير من الحالات من خلال سوق أمازون عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تكون النماذج عبارة عن أجهزة تلفاز ذات شاشات كبيرة في نطاق 55 إلى 75 إنش، ومن المقرر أن يتم إطلاقها فى أقرب وقت ممكن فى شهر أكتوبر، ولكن الطرح كان يعانى من اختناقات لوجستية.

وتعمل أمازون أيضًا على جهاز تلفاز منفصل تقوم بتصميمه داخليًا، ويتم تصنيع تلفاز الشركة المباع فى الهند في ذلك البلد، وهو يتميز بنظام تشغيل Fire TV بالإضافة إلى أدوات التحكم الصوتية أليكسا.

ويباع إصدار 55 إنش حاليًا بنحو 588 دولار، بينما تبلغ تكلفة إصدار 50 إنش نحو 506 دولارات.



أمازون تخطط لإطلاق تلفاز يحمل علامتها التجارية

فى حين أشاد بعض العملاء بأجهزة التلفاز باعتبارها قيمة جيدة، فقد اشتكى العديد من وميض شعار AmazonBasics عبر الشاشة لمدة 15 دقيقة قبل أن يتمكنوا من مشاهدة البرامج، أو من أعطال أليكسا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تدخل فيها أمازون مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر جهازها الخاص الذي يحمل علامتها التجارية.

وأصدرت الشركة فى عام 2018 سلسلة من الأجهزة المنزلية التى تعمل بنظام أليكسا، بما في ذلك فرن الميكروويف ومكبر الصوت ومضخم الصوت.

وتهدف إلى جعل مساعدها الصوتى أليكسا موجودًا في كل مكان قدر الإمكان، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال وضعه في المناطق التي يقضي فيها الأشخاص معظم الوقت.

ومع ذلك، من غير الواضح مدى نجاح هذا النهج. ولا يزال يتم استخدام أليكسا في الغالب للوظائف البسيطة مثل تشغيل الموسيقى أو معرفة الوقت.