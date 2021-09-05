شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر طائرة كهربائية تنقل الركاب بسرعة 200 ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر ناسا طائرة كهربائية جديدة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا، على أمل أن تتمكن بحلول عام 2024 من نقل الركاب عبر المدن المزدحمة بسرعة 200 ميل فى الساعة، فيمكن لمركبة Joby Aviation أن تعمل يومًا ما كخدمة تاكسي جوي لمن هم في المدن والمناطق المحيطة بها، مما يضيف وسيلة نقل بديلة للأشخاص والبضائع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يقلع التاكسي الطائر الكهربائي بالكامل ويهبط عموديًا، وهو عبارة عن طائرة هليكوبتر تعمل بستة دوارات مصممة لتكون هادئة قدر الإمكان.

وتعتبر مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) هي الأولى في عدد من الطائرات التي سيتم اختبارها كجزء من حملة التنقل الجوي المتقدم (AAM) التابعة لناسا للعثور على وسائل نقل سريعة في المستقبل يمكن الموافقة عليها للاستخدام العام.

وأوضحت الوكالة أن هدف ناسا هو جمع أداء المركبات والبيانات الصوتية لاستخدامها في نمذجة ومحاكاة مفاهيم المجال الجوي في المستقبل.

وسيسمح العمل لمهندسي الفضاء في ناسا بتحديد الثغرات في اللوائح والسياسات الحالية المتعلقة بالسفر الجوي في الولايات المتحدة.

كما ستغذي هذه البيانات لوائح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، مما يسمح باستخدام طائرات AAM المستقبلية كجزء من نظام المجال الجوي الوطني.

وقالت ناسا إن اختبارها للطائرة الخفيفة هو مجرد جزء واحد من حملة متعددة الأحداث لتعزيز التنقل في المجال الجوي في الولايات المتحدة، مع إجراء اختبارات أخرى على مدى عدة سنوات.