عطل فني مفاجئ في “نتفليكس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طرأ عطل فني مساء أمس السبت في منصة “نتفليكس” في الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وأستراليا.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتر”، اشتكى 45٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع، و29٪ لا يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو، و25٪ آخرون أبلغوا عن أعطال في المنصة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حدث عطل مفاجئ في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بحدوث خطأ عند تحميل الصفحة.

وواجه عدد كبير من المستخدمين عطلًا في تحديث الصفحة الرئيسية لـ”فيسبوك”، بينما واجه آخرون مشكلة تعطل الموقع بشكل كلي، وبنسبة أقل عانى البعض من تسجيل الدخول إلى الموقع.

كما تعرضت منصات “إنستغرام” و”واتسأب”، في نيسان/ أبريل الماضي، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول على حساباتهم الخاصة.