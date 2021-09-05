تكنولوجيا: رصد إصدار جديد من هواتف vivo بمعالج Snapdragon 898 في GeekBench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة بمعالج Snapdragon 898، وهو ما أكدت عليه قوائم GeekBench.

انطلقت العديد من الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 888 Plus الذي جاء بترقية في الآداء عن إصدار كوالكوم الرئيسي Snapdragon 888، إلا أن الشركات المصنعة للهاتف بدأت بالفعل في إختبار الجيل الجديد من الرقاقات المميزة.

ولقد رصد إصدار من شركة vivo بالفعل في قوائم GeekBench، حيث يتم إختبار الرقاقة بالفعل في هاتف vivo بنموذج رقم V2102A، حيث تظهر الإختبارات أنوية Cortex-X2 Super الجديدة بسرعة 2.42GHz، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A710 للطاقة والتي تأتي بسرعة 2.17GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A510 التي تختص بكفاءة الآداء وتأتي بسرعة 1.79GHz.

من جانب أخر كانت التسريبات السابقة قد أكدت على أن أنوية Cortex-X2 تدعم رقاقة معالج Snapdragon 898 أو 895، والتي تقدم سرعة تصل إلى 3.09 GHz وهي سرعة أعلى من المقدمة في أنوية Snapdragon 888 Plus.

يذكر أن الأنوية الجديدة في رقاقة Snapdragon 898 تتميز بتصميم ARMv9، على أن تدعم آداء أفضل في إستهلاك الطاقة بنسبة30%، كما تأتي أنوية X2 بسرعة أكبر بنسبة 16% عن الجيل السابق من الأنوية X1، كما ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع سامسونج.

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