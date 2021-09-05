شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كل تطبيق وجهاز رئيسي تقريبًا على الوضع المظلم Dark Mode الآن، وهو أمر جيد للمستخدمين الذين يفضلون الألوان الباهتة أو يريدون فقط توفير عمر البطارية، ويوجد هذا الوضع بخرائط جوجل على أجهزة أيفون وأندرويد، ويستغرق تشغيله بضع ضغطات فقط، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

افتح تطبيق خرائط جوجل في البداية، واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق الإعدادات، واعتمادًا على نوع الهاتف الذي لديك، اتبع هذه الخطوات:

• إذا كان لديك جهاز أيفون، فاضغط فوق Dark Mode وقم بتعيينه على "تشغيل" ، أو اضبطه على "نفس إعداد الجهاز" إذا كان جهاز أيفون لديك يعمل على تشغيل الوضع المظلم على مستوى النظام.

• إذا كان لديك جهاز أندرويد، فاضغط فوق "موضوع" ثم "دائمًا في الوضع المظلم" ، أو "نفس سمة الجهاز" إذا كان الوضع المظلم على مستوى النظام في نظام أندرويد قيد التشغيل.

• إذا لم تظهر هذه القوائم والخيارات، فحاول إغلاق التطبيق وتشغيل الوضع المظلم على مستوى النظام في هاتفك، ثم حاول مرة أخرى.

• هناك أيضًا احتمال أن ترى قائمة تظهر عند فتح التطبيق تسألك عن نظام الألوان الذي تريده، ولا تتردد في تحديد الوضع المظلم من هذه القائمة لتشغيله بسرعة.