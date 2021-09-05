شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخير طرح سيارة Tesla Cybertruck حتى أواخر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla "إيلون ماسك" أن شاحنتها الكهربائية القادمة - Cybertruck - قد تم تأجيلها حتى أواخر عام 2022، ووفقًا لـ Electrek ، هناك الكثير من الأنظار على الجدول الزمني لتسليم Cybertruck، ليس فقط بسبب شعبية الشاحنة الكهربائية ، ولكن أيضًا وسط السباق الحالي لجلب شاحنات بيك آب كهربائية إلى الولايات المتحدة من حيث الحجم.

وفي صفحة الطلب ، قامت Tesla بتحديث الحواشي لتأكيد أن المُكوِّن سيكون متاحًا عندما "يقترب الإنتاج في عام 2022" ، وفقًا للتقرير، وأكد ماسك أيضًا أن تسلا لا تتوقع بدء إنتاج شاحنة Cybertruck حتى نهاية عام 2022، وعلاوة على ذلك ، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن هناك الكثير من التقنيات الجديدة في شاحنة البيك أب الكهربائية ، مما يجعل زيادة الإنتاج صعبة للغاية.

ولا يتوقع ماسك أن يتحقق حجم الإنتاج حتى أواخر عام 2023، لكنه لم يستطع أن يترك الأمر في حالة تأخر سيئ واغتنم الفرصة لإثارة الشهرة على Cybertruck القادمة، وقال ماسك: "سيكون مشروعًا خاصًا، مثل خلل في ماتريكس، كما لو كان لدى سيارة جديدة"، وعندما كشفت Tesla النقاب عن Cybertruck مرة أخرى في عام 2019 ، قال Tesla إن الشاحنة الكهربائية الصغيرة ستصل إلى السوق بحلول نهاية عام 2021.